جیمز فالکنر کے الزامات، شاہد آفریدی نے سخت پیغام جاری کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کا ساتواں ایڈیشن ادھورا چھوڑ کر جانے والے جیمز فالکنر کے رویے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی پی ایس ایل کا برانڈ داغ دار کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں شاہد آفریدی نے کہا کہ انہیں جیمز فالکنر کے رویے سے سخت مایوسی ہوئی۔ جیمز فالکنر نے مہمان نوازی اور انتظامات کو پسِ پشت ڈال کر پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزام تراشی کی۔

انہوں نے کہاکہ پی ایس ایل کے دوران ہم سب کے ساتھ انتہائی احترام کا معاملہ رکھا گیا اور کسی کی بھی ادائیگی روکی نہیں گئی۔ کسی کو بھی پاکستان یا پی ایس ایل کے برانڈ کو داغ دار کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔

خیال رہے کہ آسٹریلیاسے تعلق رکھنے والے جیمز فالکنر پی ایس ایل میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم کا حصہ تھے، انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) پر الزام عائد کیا ہے کہ انہیں ادائیگی نہیں کی گئی اس لیے وہ واپس اپنے ملک جا رہے ہیں۔ دوسری جانب پی سی بی اور پی ایس ایل انتظامیہ نے ان کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ آئندہ انہیں پی ایس ایل کے ڈرافٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔

Disappointed with @JamesFaulkner44 comments who reciprocated Pakistan's hospitality&arrangements by levelling baseless allegations.We al have been treated with respect &never ever our payments have been delayed. No one should be allowed to taint ????????, ????????cricket & the #HBLPSL brand.