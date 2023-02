صدر علوی کو ٹائیگر فورس کے ممبر کی طرح کام نہیں کرنا چاہئے ،شرجیل میمن

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہاہے کہ صدر عارف علوی کو ایوان صدر کے عہدے اور کردار کو سمجھنا چاہئے ،صدر کو ٹائیگر فورس کے ممبر کی طرح کام نہیں کرنا چاہئے ،

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شرجیل میمن نے کہاکہ صدر افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں ، بدقسمتی سے صدر کا بیٹا مسلح افواج کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں ملوث ہے ، ان کو شرم آنی چاہئے ۔

President Arif Alvi should understand the position and role of presidency. He should not act like member of tiger force. President is also the supreme Commandor of forces, unfortunately the son of president is involved in social media campaigns against armed forces. Shame on them