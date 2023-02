ممبئی (آئی این پی) بالی ووڈ اداکار کارتک آریان کو مندر جانا مہنگا پڑ گیا اور ساتھ ہی پولیس نے ان پر طنز بھی کر دیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق کارتک آریان اپنی حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم کی کامیابی کے سلسلے میں مندر گئے تھے تاہم اس موقع پر وہ مشکل میں پڑ گئے۔ رپورٹس کے مطابق اداکار پر غلط جگہ گاڑی کھڑی کرنے پر ٹریفک پولیس نے چالان کر دیا۔ اس حوالے سے ممبئی پولیس نے بالی ووڈ اداکار پر انہی کی فلم کا نام استعمال کرتے ہوئے طنز بھی کیا۔

ممبئی پولیس کے سوشل میڈیا اکاونٹ پر کارتک آریان کی قیمتی اور مہنگی گاڑی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ گاڑی غلط جگہ پر کھڑی کی گئی تھی۔ ممبئی پولیس نے لکھا کہ یہ سوچنے کی بھول مت کریں کہ شہزادے ٹریفک قوانین توڑ سکتے ہیں۔واضح رہے کہ بالی ووڈ اداکار کارتک آریان کی فلم شہزادہ اسی ماہ ریلیز ہوئی ہے۔

Problem? Problem yeh thi ki the car was parked on the wrong side!

Don't do the 'Bhool' of thinking that 'Shehzadaas' can flout traffic rules. #RulesAajKalAndForever pic.twitter.com/zrokch9rHl