ملتان (ڈیلی پاکستان آن لائن)اسلام آباد یونائیٹڈ اور اور ملتان سلطانز کے درمیان ٹاس ہو گیا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل)8 کے ملتان میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلے جارہے میچ کا ٹاس ہو گیا، اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے ۔

ملتان سلطانز کی ٹیم کپتان محمد رضوان کی قیادت میں میدان میں اترے گی ۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کی قیادت شاداب خان کریں گے۔

Here’s our playing XI for #MSvIU

Only change; Asif Ali goes out, Abrar Ahmed is making his debut today

Hassan Nawaz

Paul Stirling

Colin Munro

Rassie Van der Dussen

Shadab Khan

Azam Khan

Faheem Ashraf

Tom Curran

Wasim Jr

Rumman Raees

Abrar Ahmed

Good luck boys, let's ROAR