ویرات کوہلی نے سچن ٹنڈولکر کا ایک اور ریکارڈ اپنے نام کرلیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی کرکٹ ٹیم کے سٹار بلے باز ویرات کوہلی سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ توڑ کر تیز ترین 25 ہزار رنز بنانے والے پہلے بلے باز بن گئے۔

دہلی کرکٹ سٹیڈیم میں آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جارہا ہے۔دہلی ٹیسٹ کے تیسرے دن کے دوران بھارت کے بلے باز ویرات کوہلی نے 549 اننگز میں 31ہزار 313 گیندیں کھیل کر 25 ہزار رنز بنا کر ریکارڈ قائم کرلیا۔

اس سے قبل سچن ٹنڈولکر نے یہ اعزاز 577 اننگز کھیل کر حاصل کیا تھا، سچن ٹنڈولکر نے انٹرنیشنل کرکٹ میں مجموعی طور پر 34 ہزار 437 رنز بنائے جبکہ آسٹریلیا کے سابق کھلاڑی رکی پوائنٹنگ نے 588 اننگز میں 25 ہزار رنز بنائے تھے۔

Yet another milestone to Virat Kohli's name ⭐#WTC23 | #INDvAUS pic.twitter.com/XnnNZneik3