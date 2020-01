فردوس عاشق اعوان رنگے ہاتھوں پکڑی گئیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کی مشیر اطلاعات فردو س عاشق اعوان نے عوام کو ایسا ماموں بنایا کہ دیکھ کر سوشل میڈیا صارفین بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں ، فرودس عاشق اعوان کے بارے میں خون کے عطیے سے متعلق چلنے والوں خبروں کی فیک نیوز بسٹر نے تردید کی ہے تاہم ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے جسے دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ۔

فردوس عاشق اعوان نے خون کے عطیے کا اعلان کیا لیکن فوٹو سیشن کے بعد کسی اور کا عطیہ کیا گیا خون اپنے نام سے جمع کروا دیا ، انہوں نے ڈاکٹز سے بات کی کہ خون کا عطیہ دینا چاہتی ہوں ، تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون کا عطیہ دینے کیلئے فردوس عاشق اعوان نے کو پہلے خالی بوتل لگائی گئی جبکہ اس کے بعد بھر ی ہوئی بوتل لگا کر فوٹو سیشن کروایا گیا ۔

ویڈیو دیکھیں:

تفصیلات کے مطابق منوبھائی کی دوسری برسی کے موقع پر فردو س عاشق اعوان سند س فاﺅنڈیشن آئیں جہاں تقریب میں انہوں نے بڑے بڑے دعوے اور نصیحتیں کیں لیکن کچھ ہی دیر بعد میاں فصیحت بن گئیں ۔ جب خون دینے کی باری آئی تو سندس فاﺅنڈیشن کی انتظامیہ انہیں بلڈ ڈونیشن کیلئے ادارے کے اندرلے گئی جہاں وہ خون دینے کیلئے کرسی پر بیٹھ تو گئیں لیکن ساتھ ہی کہتی رہیں کہ مجھے جلدی ہے اور میں نے اسلام آباد جانا ہے ۔

جب فردوس عاشق اعوان نے جلدی کا کہا تو انتظامیہ کی جانب سے پہلے خالی اور پھر کچھ دیر بعد بھری ہوئی بوتل لگا دی گئی اور سب کو ماموں بنا دیا ، خون دینے کا دورانیہ تقریبا بیس منٹ سے بھی اوپر کا تھا جبکہ اصل میں خون کی بوتل عطیہ کرنے کیلئے صرف چار سے پانچ منٹ ہی درکار ہو تے ہیں ۔اس دوران وہ ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھی رہیں اور وہاں پر بیٹھ کر ڈاکٹرز کو نصیحت کرتی رہیں کہ چھ ماہ کے بعد بلڈ سیلز ٹوٹ جاتے ہیں اور خون دینے سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ تاہم فاونڈیشن میں اشرف نامی ڈونر کی بوتل فردوس عاشق اعوان کے بازو پر لگائی گئی اور پھر وہ فوٹو سیشن کروانے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئیں ۔

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ فیک نیوز بسٹر پر اس خبر کی تردید کی گئی ہے لیکن اس کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہیں ۔

Disseminating #FakeNews is not only unethical and illegal but it is also disservice to the nation. It is the responsibility of everyone to reject irresponsible behavior. Reject #FakeNews pic.twitter.com/0zDgcq5tYq