’وزیر اعظم آفس کی ویب سائٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے 16 سال کا بچہ چلا رہا ہے‘ خاتون کے شکوے پر فوکل پرسن کا جواب آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم آفس کی نئی ویب سائٹ تیار ہوگئی ہے جو ایک ہفتے میں لانچ کردی جائے گی۔

سوشل میڈیا پر ایک خاتون صارف کی جانب سے شکوہ کیا گیا کہ وزیر اعظم آفس کی ویب سائٹ دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ اسے کوئی 16 سال کا بچہ چلا رہا ہے ۔ ایک اور خاتون صارف نے کہا کہ یہ حالت دیکھ کر دل میں درد ہوتا ہے۔

خاتون کے شکوہ کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ڈاکٹر ارسلان خالد نے بتایا کہ وزیر اعظم آفس کی نئی ویب سائٹ تیار ہوچکی ہے اور اسے ایک ہفتے تک لانچ کردیا جائے گا۔

خیال رہے کہ اس وقت وزیر اعظم آفس کی جو ویب سائٹ کام کر رہی ہے اسے باقاعدگی کے ساتھ اپ ڈیٹ نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کوئی خاص معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ جو نئی ویب سائٹ لانچ کی جارہی ہے کیا وہ شہریوں کو سہولیات فراہم کرسکے گی؟ یہ اس کے لانچ ہونے پر ہی پتہ چلے گا۔

PMO new website is ready and will b launched in a week