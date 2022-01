سنیل گواسکر  بھی ویرات کوہلی کے رویے کے خلاف بول پڑے

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارت کے لیجنڈری بلے باز سنیل گواسکر نے کہا ہے کہ جو کچھ جنوبی افریقہ میں بھارتی کپتان نے کیا اگر وہ کوئی دوسرا کپتان ہمارے خلاف کرتا تو ہم اسے یقنی طور پر پسند نہ کرتے ۔

سنیل گواسکر کا کہنا تھا کہ مختلف سپورٹس میں برداشت ختم ہوگئی ہے،بھارتی عوام کو کیسا محسوس ہوتا اگر کوئی غیر ملکی کپتان سیریز کی کوریج کرنے والے ٹی وی چینل کو سٹیمپ میک میں جاکر ایسی بات کہتا،بھارتی عوام یقینی طور پر اسے پسند نہ کرتے۔

واضح رہے کہ بھارتی کپتان ویرات کوہلی نے جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میں سٹمپ مائیک پر سیریز کی کوریج کرنے والے سکائی سپورٹس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور دیگر بھارتی کھلاڑیوں نے بھی یہی طرز عمل اپنایا۔

Sunil Gavaskar "Tempers are lost in many sporting arenas. But how would we Indians feel if an overseas team captain went to the stump microphone and said something to the television channel covering the series. We wouldn’t accept it" #SAvIND #Cricket