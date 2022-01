شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کو جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی دعوت دیدی

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کی دعوت دیدی۔

نجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق وزیر خارجہ نے کہا کہ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کیلئے آئینی ترمیم کی منظوری پر اتفاق رائے کو یقینی بنانا چاہئے ، پی ٹی آئی کے منشور میں جنوبی پنجاب کے عوام کیلئے الگ صوبہ بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر قومی مفاد میں آئینی ترمیم پر اتحاد ضروری ہے ، پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کو حقیقت بنانے کیلئے ساتھ دے ۔

I welcome all opposition leaders to put the longstanding desire of the people of South Punjab foremost. Together we must reach consensus on passage of a Constitutional amendment for the creation of a separate province for South Punjab. https://t.co/xDF2qrJMmT