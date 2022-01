شاہد آفریدی نے افغانستان جانے کا اعلان کر دیا لیکن کیوں؟ وجہ بھی بتا دی

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق سٹار آل راؤنڈر اور کپتان شاہد خان آفریدی نے فلاحی سرگرمیوں کے لیے افغانستان جانے کا اعلان کیا ہے۔

سابق قومی کھلاڑی کا کہنا تھاکہ فلاحی مقاصد کے لیے دنیا بھر میں سرکردہ ’شاہد خان آفریدی فاؤنڈیشن‘ افغانستان میں بھی خدمات انجام دینا چاہتی ہے، اس حوالے سے افغان حکومت کی جانب سے رابطے پر فاؤنڈیشن نے مثبت جواب دیا ہے۔سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کے مطابق شاہد آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ وہ افغانستان جانے کے لیے دستاویزات کے منتظر ہیں جس کے لیے پاکستان میں افغان سفارت خانے سے رابطے میں ہیں۔

It is essential to remember the weakest ones during an adversity, I am so glad @SAFoundationN was able to reach our Afghan brothers who are living in Pakistan due to the regional conflict and becoming a source of Hope for them. https://t.co/gMJSJOuxSR