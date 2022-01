دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)انٹرنیشنل کرکٹ کونسل(آئی سی سی ) نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کردی ہے۔

نئی ٹیسٹ رینکنگ کے مطابق بابر اعظم آٹھویں سے نویں نمبر پر چلے گئے ہیں جبکہ آسٹریلیا کے مارنس لبھوشین بدستور پہلے نمبر پر موجود ہیں۔انگلینڈ کے جوئے روٹ دوسرے، کین ولیمسن تیسرے،سٹیو سمتھ چوتھے، روہت شرما پانچویں،ٹریوس ہیڈ چھٹے،ویرات کوہلی ساتویں ،سری لنکا کے کرونا رتنے آٹھویں جبکہ نیوزی لینڈ کے ٹام لیتھم دسویں نمبر پر موجود ہیں۔

باؤلر کی رینکنگ میں پاکستان کے شاہین شاہ آفریدی تیسرے سے پانچویں نمبر پر چلے گئے ہیں۔آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمنز پہلے،روی چندرا ایشون دوسرے،کگیسو ربادا تیسرے، کائل جیمسن چوتھے،ٹم ساؤتھی چھٹے،جیمز اینڈرسن ساتویں، جوش ہیزل ووڈ آٹھویں، نیل ویگنر نویں جبکہ جسپریت بمرا دسویں نمبر پر موجود ہیں۔

???? Travis Head continues his rise ????

???? Big gains for Kagiso Rabada ↗️

???? Virat Kohli soars ????

???? Andy McBrine shoots up ☘️

Some big movements in the @MRFWorldwide ICC Player Rankings for the week ????

Details ???? https://t.co/gIWAqcmxeT pic.twitter.com/sJqByzFZgM