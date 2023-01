کینولہ ورائٹی ملک و قوم کیلئے ایک بہترین تحفہ ہے، ڈی سی ڈاکٹر بخت جہان کینولہ ورائٹی ملک و قوم کیلئے ایک بہترین تحفہ ہے، ڈی سی ڈاکٹر بخت جہان

پشاور(سٹی رپورٹر)زرعی یونیورسٹی پشاور کے انسٹیٹیوٹ آف بائیوٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ میں (IBGE Postgraduate Research Symposium 2023 and Launching Ceremony of NewM.Phil and PhD Degree Programs) کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سیکرٹری ہائرایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ خیبرپختونخوا داد خان مہمان خصوصی جبکہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جہان بخت گیسٹ آف آنر تھے۔ چیف آرگنائزر ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بائیوٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ پروفیسر ڈاکٹر اقبال منیر نے مہمان خصوصی داد خان، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جہان بخت اور دوسرے شرکا کو خوش آمدید کہا اور تقریب کے انعقاد کے مقاصد بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقریب کینولہ فخر آئی بی جی ای کی نئی ورائٹی کی دریافت، انسٹیٹیوٹ میں نئے تین ڈگری پروگراموں میں پی ایچ ڈی اور ایم فل کی منظوری اور طلبہ وطالبات کی طرف سے پوسٹرز مقابلہ کا انعقاد تھا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جہان بخت نے سیکرٹری داد خان، ڈاکٹر آیاز خان، اور دوسرے مہمانوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے بتایا کہ اس قسم کی تقاریب فیکلٹی، سکالرز اور طلبا میں آگے بڑھنے اور مقابلوں کا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ کینولہ ورائٹی ملک و قوم کے لئے ایک بہترین تحفہ ہے، اس ورائٹی کی پیداوار دوسری ورائٹیز سے زیادہ ہیں، اس میں تیل کی مقدار اور بیماریوں کے خلاف مدافعت بھی زیادہ ہیں اور یہ سرٹیفائیڈ ہونگے۔ انہوں نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ آف بائیوٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ بین الاقوامی سطح پر ایک بہترین انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں کے فیکلٹی موسمیاتی تبدیلیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے فصلوں میں نئے ورائٹیز دریافت کریں، انہوں نے سیکرٹری ہائرایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ خیبرپختونخوا داد خان کی یونیورسٹی میں معیاری تعلیم و تحقیق میں دلچسپی کا شکریہ اداکیا۔ مہمان خصوصی سیکرٹری ہائرایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ خیبرپختونخوا داد خان نے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جہان بخت اور شرکا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شعبہ زراعت کی ترقی میں زرعی یونیورسٹی پشاور کا بنیادی کردار ہیں، دنیا میں بڑی تیزی سے نئے ریسرچز ہورہی ہیں، تحقیق سے پہلے منصوبہ بندی کرنا چاہیئے، طلبا کو ریسرچ سے پہلے تیار کیا جائے، ریسرچ کو وقتا فوقتا مزید بہتری کی طرف لے جائے، یہاں کی گئی تحقیق شئیر کیاجائے تاکہ اس سے زیادہ فوائد حاصل کئے جا سکے۔ انہوں نے پوسٹرز مقابلہ میں حصہ لینے والے طالبات کی تعریف کی۔اس موقع پر سنٹر آف ایکسلینس برائے انسداد متشدد انتہا پسندی کے چیف کوارڈینیٹر آفیسر ڈاکٹر آیاز خان، ڈین فیکلٹی آف کراپ پروڈکشن سائنسز میریٹوریس پروفیسر ڈاکٹر فدا محمد، وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی سوات و ڈین فیکلٹی آف مینجمنٹ اینڈ کمپیوٹر سائنسز پروفیسر ڈاکٹر داد جان، ڈین فیکلٹی آف کراپ پروٹیکشن سائنسز پروفیسر ڈاکٹر احمد الرحمن سلجوقی، ڈین فیکلٹی آف اینمل ہسبینڈری اینڈ ویٹرنری سائنسز پروفیسر ڈاکٹر سرزمین خان، ڈائریکٹر وائس چانسلر سیکرٹریٹ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار، رجسٹرار ڈاکٹر رضوان احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر سیڈ سرٹیفیکیشن اینڈ رجسٹریشن خیبرپختونخوا ڈاکٹر عنایت خان، ایف اے او خیبرپختونخوا کے کوارڈینیٹر مجیب الرحمن، پرنسپل ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر محمد خان، ڈائریکٹر فارم پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف اور پروفیسر ڈاکٹر سہیل احمد سمیت فیکلٹی ممبران، انتظامی افسران اور طلبا نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ججمنٹ کے فرائض ڈاکٹر عاقب اقبال نے سرانجام دیئے۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جہان بخت نے مہمان خصوصی داد خان اور ڈاکٹر آیاز خان کو شیلڈز پیش کئے۔ مہمان خصوصی سیکرٹری داد خان نے پوسٹرز مقابلہ میں ریما اقبال کو پہلی، سندس ملک کو دوسری جبکہ فائزہ حیات و طہورہ میر کو تیسری پوزیشن حاصل کرنے پر تعریفی اسناد دیئے۔