ممبئی پولیس نےراکھی ساونت کو شرلین چوپڑا کے خلاف "قابل اعتراض زبان" استعمال کرنے پر گرفتار کر لیا

ممبئی(ویب ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ راکھی ساونت کو ممبئی پولیس نے کچھ عرصہ قبل شرلین چوپڑا کے خلاف" قابل اعتراض زبان" استعمال کرنے کا مقدمہ درج کرنے کے بعدآج گرفتار کر لیا۔

انڈیا ٹی وی نیوز کے مطابق اداکارہ راکھی ساونت کو شرلین چوپڑاکیس کے سلسلے میں امبولی پولیس نے 19 جنوری بروز جمعرات کو گرفتار کر لیا ہے۔بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق راکھی ساونت اپنے شوہر عادل کے ساتھ جمعرات کو سہ پہر 3 بجے اپنی ڈانس اکیڈمی کا آغاز کرنے والی تھی،جس سے قبل ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا۔

اداکارہ شرلین چوپڑا نے راکھی کی گرفتاری سے متعلق ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ "امبولی پولیس نے ایف آئی آر 883/2022 کے سلسلے میں راکھی ساونت کو گرفتار کر لیا ہے۔ کل راکھی ساونت کی اے بی اے 1870/2022 کو ممبئی سیشن کورٹ نے مسترد کر دیا تھا۔"

BREAKING NEWS!!!

AMBOLI POLICE HAS ARRESTED RAKHI SAWANT IN RESPECT WITH FIR 883/2022

YESTERDAY, RAKHI SAWANT’S ABA 1870/2022 WAS REJECTED BY MUMBAI SESSIONS COURT