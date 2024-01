پاکستان بھر مےں ذیابیطس کامر ض کم کرنے کے لیے اہم پےش رفت پاکستان بھر مےں ذیابیطس کامر ض کم کرنے کے لیے اہم پےش رفت

لاہور(پ ر) گےٹز فارما اور اےم ای ڈی کنسلٹےنٹس نے موجودہ معاشی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور صحت کی دےکھ بھال تک رسائی کو یقینی بنانے کی خاطر Dream Diabetes پراجےکٹ: SMILE (Simplifying the Life of People with Type 1 Diabetes Mellitus) کے لیے مفاہمت کی اےک یاد داشت پر دستخط کئے۔اس پراجےکٹ کا مقصد مفت مشورے،تشخیصی ٹےسٹس اور گےٹز فارما کے نئے انسولین pen کے ذریعے اُن کم مراعات یافتہ لوگوں کی زندگی کو آسان بنانا ہے جو Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) کے ساتھ جی رہے ہےں۔یہ پراجےکٹ ان لوگوں کے مالی،تعلیمی یا سماجی و معاشی پس منظر سے قطع نظر انھےں ہم عصر معاونت،تعلیمی سرگرمیوں اور طبی تعاون سمےت جامع مدد بھی فراہم کرے گا۔گےٹز فارما کے سینئر ڈائرےکٹر مےڈیکل افےئرز،ڈاکٹر جہانزےب کمال نے کہا کہ" گےٹز فارما اور اےم ای ڈی کنسلٹےنٹس اس تعاون کے ذریعے T1DM سے متاثرہ لوگوں کی زندگی پر اہم اثرات مرتب کرنا اوراےک بہترذیابیطس مےنجمنٹ کے لیے تعاون اور آگہی کی کمیونٹی کو مستحکم بنانا چاہتے ہےں۔ہم اپنے انسولینpens کے اجرا ءکے ذریعے ذیابیطس کے مر ض کو کم کرنا اور اس امر کو یقینی بنانا چاہتے ہےں کہ ذیابیطس کے ساتھ زندگی گزارنے کرنے والوں کے لیے آسانی پےدا ہو" ۔اس موقع پر اےم ای ڈی کنسلٹےنٹس کے CEO ڈاکٹر سید عباس رضا نے کہاکہ " T1DM کے ساتھ زندہ رہنا بچوں اور بڑوں کے لیے اےک مسلسل چےلنج ہے ،جس کے لیے انسولین کے ٹیکوں اور بلڈ شوگر مانیٹرنگ کے ذریعے روزانہ کی مےنجمنٹ درکار ہوتی ہے۔پاکستان جےسے کم وسائل کے حامل ملکوں مےں T1DM کو قابو مےں رکھنے کی پیچیدگیاں اکثر اوسط خاندان کے ذرائع سے تجاوز کر جاتی ہےں۔

" ۔نھوں نے کہا کہ" اس پراجےکٹ کا بنیادی مقصد اےسی دےکھ بھال اور تعلیمی وسائل تک رسائی کی پےشکش ہے جو T1DM پر قابو پانے کے سفر مےں لوگوں کو با اختیار بنائے" ۔اس کے علاوہ یہ پراجےکٹ صحت کی دےکھ بھال کرنے والے پروفےشنلزکو استعداد بڑھانے کے مواقع دے گا جس سے T1DM مےنجمنٹ مےں ان کی مہارت مےں اضافہ ہو گا۔اس پراجےکٹ کے تحت اےسے 50 بچوں کو اےک سال کے لیے اسپانسر کیا جائے گا جو T1DM کے ساتھ جی رہے ہےں۔یہ مدد اس بات کو یقینی بنائے گی کہ یہ بچے اپنی معاشی مشکلات کے باوجود صحت مند زندگی گزار سکتے ہےں۔