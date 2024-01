ہوٹل میں چیتا گھس آیا اور پھر۔۔۔، ویڈیو وائرل

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت میں ہوٹل کے کمرے میں چیتا گھس گیا اور پھر اسے ایک گھنٹے بعد بے ہوش کر کے محکمہ جنگلات کے حوالے کر دیا گیا۔

روزنامہ جنگ کے مطابق بھارتی شہر جے پور میں واقع مقامی ہوٹل میں چیتے کا بچہ گھس گیا، جس کمرے میں چیتا دیکھا گیا اسے بند کر کے نقل و حرکت روک دی گئی اورسٹاف نے محکمہ جنگلات کو اطلاع دیدی۔

محکمہ جنگلات کے اہلکار ہوٹل پہنچے تو چیتے کا بچہ لوگوں کودیکھ کر غراتے ہوئے حملے کی کوشش کر رہا تھا تاہم اہلکاروں نے اسے بے ہوش کر کے قابو کر لیا اور اپنے ہمراہ لے گئے، اس کارروائی میں ایک گھنٹہ لگ گیا۔

ہوٹل مینیجر کا کہنا تھا کہ چیتے کے بچے نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ محکمہ جنگلات کے حکام کا کہنا تھا کہ چیتے کو طبی امداد فراہم کرنے کے بعد دوبارہ جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا۔

Inside Ratan Singh, the driver's room at @KanotaHotels

Castle Kanota.

Chased in there by their hound Gallop. It's a juvenile. The forest department must have rescued him by now. #Jaipur pic.twitter.com/og8X99mtt8