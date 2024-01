یہ خراماں خراماں چلتی ہوا کو کس کی نظر لگی جو ”طوفان میل“ بننے لگی، High Wind Area میں گاڑیوں کو احتیاط برتنے کیلیے کہا جاتا ہے یہ خراماں خراماں چلتی ہوا کو کس کی نظر لگی جو ”طوفان میل“ بننے لگی، High Wind Area ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:25

Snowy Mountainکی سیر

Snowy Mountains Attractions

یہ Alpine Wilderness - Region اور Mt Kosclusz-Ko آسٹریلیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ یہ سردیوں میں تو لوگوں کی آمد کا باعث ہے ہی۔ اِس کے Ski Resorts کی وجہ سے اور پہاڑی سینری کی وجہ سے۔ سناؤنی ماؤنٹین میں کئی قسم کے ایونٹس اور ایٹریکشنز سارا سال جاری و ساری رہتے ہیں۔

Bonhala Historic Engine & Machinery Shed۔ یہاں ایک تاریخی انجن اور مشینری سوسائٹی ہے جو دُور دراز اضلاع سے پرانے انجن اور زرعی مشینری لاتے ہیں اور وہاں وہ ہر دو سال بعد ایک انجن ریلی منعقد کرتے ہیں۔

Major Clews Hut Walking Track

یہ 8 کلو میٹر لمبا ہے۔ یہ ایک دُشوار گزار راستہ ہے فاصلہ 6 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔

Snowy Vineyard & Microbrewery

یہ Snowy دریا کے کنارے پر بنائی گئی ہے۔ یہ 1980ء سے سیاّحوں کی "ٹورازم آئیکون" ہے۔

Thredbo River Picnic Area

اپنے واکنگ شوزکے تَسمے باندھ لیں اور Spread Out Blanket خُوب گُھومیں پھریں۔ اگر سستانا ہو تو وہاں لگے پکنک ٹیبلزپر بیٹھیں اور کھانا پینا کریں۔

Nest Cinema, Cafe Books, Tumbarumba

یہ لائسنس یافتہ ایک کیفے ہے۔ یہاں سینما اور بک سٹورز ہیں۔ یہاں بہترین خوراک میسّر آتی ہے۔ آپ فلم دیکھتے ہوئے بھی کھانا منگوا کر کھا سکتے ہیں۔ آپ اگر Skinking in the Couch ہوں، آتشدان کے سامنے اور گرم گرم چاکلیٹ اور مطالعہ کے لیے ایک اچھّی سی کتاب بُک سٹور سے۔ بس مزے ہی مزے۔

ہفتہ کا دن اور 25 جولائی 2015ء سردی اپنے بے رحم پنجے گاڑے ہوئے۔ گرم کپڑوں میں لپٹے لپٹائے 41-Rowntree Street Quankers Hill New South Wales Australia اپنی -7 سیٹر سوزوکی میں صبح کے ساڑھے پانچ بجے سُورج طلوع ہونے سے بھی ایک گھنٹہ پہلے بیٹھے اور چل دئیے، تاکہ Snowy Mountain پر ہوتی برف باری سے دو دو ہاتھ کریں۔ علاقہ کی ذیلی سڑکوں سے چلتے چلتے جب آبادی Marsden سے گزر ہوا تو دائیں طرف مرزائیوں کی ایک نئی بنی عبادت گاہ کا بتایا گیا۔ یاد رہے جب اِس کمیونٹی کو پاکستان میں دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا تو اِن کی اکثریت نے مظلوم مہاجرین بن کر دوسرے ملکوں میں نقل مکانی کر کے شہریت حاصل کرلی۔ اور اِس طرح وقت کے ساتھ ساتھ اب وہاں مِلی شخصی آزادی سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اپنے پاؤں پھیلا رہے ہیں۔

آگے پھر M-7 موٹر وے نے ہمارا دامن تھاما تو خوش ہوئے کہ چلو اب سفر جلد پاٹے گا۔ اِس طرح جلد ہی ہم نے سڑک کے گرد و نواح میں آسٹریلین باٹینک گارڈن اور پھر آگے یونیورسٹی آف کیمبل ٹاؤن کے آویزاں بورڈ دیکھے۔ یہ خراماں خراماں چلتی ہوا کو کس کی نظر لگی جو ”طوفان میل“ بننے لگی۔ اچھا تو یہ بورڈ سڑک کنارے لکھا ہے "High Wind Area" اِس ایریا میں ہلکی گاڑیوں کو احتیاط برتنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ سپیڈ کم کرنے کا کہا جاتا ہے۔ یہاں جب بھاری گاڑیاں گزرتی ہیں ہوا اور بھی زور پکڑ جاتی ہے اور بعض دفعہ ہلکی گاڑیوں کے پاؤں اُکھڑ کر حادثے ہوجاتے ہیں۔ یہ ایریا گھر سے چلنے کے بعد یہی کوئی 100 کلو میٹر کے بعد آیا۔ (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)