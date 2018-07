لارج ٹیکس پیئرز یونٹ اسلام آباد کے وفد کا بحریہ ٹاؤن کا دورہ لارج ٹیکس پیئرز یونٹ اسلام آباد کے وفد کا بحریہ ٹاؤن کا دورہ

لاہور(پ ر)چیف کمشنر لارج ٹیکس پیئرز یونٹ اسلام آباد کی ہدایت پر، کمشنر ذوالفقار احمد (آئی۔ آر)کی سربراہی میں ایک ٹیم جس میں محمد جواد ایڈیشنل کمشنر (آئی ۔ آر) ، خورشید عالم ڈپٹی کمشنر (آئی۔ آر)،مسٹر عدنان جباراسسٹنٹ کمشنر (آئی ۔آر) اور اسماعیل الرحمن (آئی۔ آر۔او) شامل تھے بحریہ ٹاؤن فیز۔VIII گارڈ ن سٹی میں پراپرٹی ڈیلرز،رئیل اسٹیٹ ایڈوائزر / ایجنٹس اور پراپرٹی انویسٹرز کے ساتھ ٹیکس ایمنسٹی سکیم 2018 کے بارے میں انتظامیہ بحریہ ٹاؤن کے زیر اہتمام میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔سٹاف نے ٹیکس ایمنسٹی سکیم کے بارے میں بریفنگ دی ۔کمشنر کے اختتامی کلمات کے بعد اسماعیل الرحمن صاحب نے اس سکیم کے خدوخال اور افادیت کے بارے میں اگاہ کیا۔ اسماعیل الرحمن نے میٹنگ میں Declaration of Domestic Assets Act.2018 and Foreign Assets (Declaration and Repatriation) Act, 2018کے بارے میں بریفنگ دی ۔اور اس کے بعد پراپرٹی ڈیلرز کے مختلف سوالات کے جوابات دے کر سب کو مطمئن کیا اور سب کو ایمنسٹی سکیم 2018کی ا فادیت کے بارے میں بتایا۔

آخر میں پراپرٹی ڈیلرز نے اس بریفنگ کو خوش آئند قرار دیا اور اس سکیم سے فائدہ اٹھانے کی حامی بھری اور ان کے آنے کا شکریہ ادا کیا

