برطانیہ کے جیلوں میں قیدی یہودی مذہب اپنانے لگے ،لیکن تعلیمات سے متاثر ہو کر نہیں بلکہ وجہ کچھ اور ہے ۔۔۔جانئے برطانیہ کے جیلوں میں قیدی یہودی مذہب اپنانے لگے ،لیکن تعلیمات سے متاثر ہو کر ...

ایڈنبرا(مانیٹرنگ ڈیسک)سکاٹ لینڈ کی جیلوں میں نیٹ فلیکس کے ایک ڈرامے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ قیدی مذہب تبدیل کرکے یہودیت اختیار کر رہے ہیں جس کی وجہ ایسی ہے کہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ میل آن لائن کے مطابق یہ قیدی اس لیے اپنا مذہب تبدیل کرکے یہودی بن رہے ہیںکیونکہ جیل میں یہودیوں کو ان کی مذہبی عقائد کے مطابق بہترین اورکوشر( حلال) کھانا مہیا کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس دیگر قیدیوں کو قدرے ناقص کھانا دیا جاتا ہے۔

رپورٹ کے مطابق نیٹ فلیکس کے ڈرامے ’اورنج از دی نیو بلیک‘ (Orange is the New Black)میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کس طرح جیلوں میںیہودی قیدیوں کو مذہبی بنیاد پر دوسرے قیدیوں کی نسبت معیاری اور کوشر کھانا دیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے سے یہ چیز سیکھ کر قیدی تیزی سے اپنا مذہب تبدیل کر رہے ہیں۔ سکاٹ لینڈ کی جیلوں میں 2014ءمیں صرف 9یہودی قیدی تھے۔ اس وقت جیلوں میں قید یہودیوں کی تعداد 100سے تجاوز کر چکی ہے اور یہ باقی تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے قید کے دوران ہی مذہب تبدیل کیا۔

مزید : ڈیلی بائیٹس