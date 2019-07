افغانستان میں دہشتگردی کے حالیہ واقعات سے متعلق بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتے ہیں:ترجمان دفتر خارجہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ ہم افغانستان میں دہشتگردی کے حالیہ واقعات سے متعلق بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتے ہیں،ہم خطے کے پائیدار امن کے لئے تعاون جاری رکھیں گے۔

ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ ہم افغانستان میں دہشتگردی کے حالیہ واقعات سے متعلق بے بنیاد الزامات کومسترد کرتے ہیں، الزام تراشی قریبی تعاون کے حوالے سے پائی جانے والی مفاہمت کے بالکل بر عکس ہے، پاکستان دہشت گردی کی ہر قسم کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خطے کے پائیدار امن کے لئے تعاون جاری رکھیں گے۔

#Pakistan rejects baseless accusations concerning recent terrorist incidents in #Afghanistan

The public blame-game is contrary to the spirit of the understanding between leadership of the two countries to address issues through close coordination amongt relevant agencies.

