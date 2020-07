کل کیا ہونے جارہاہے؟عامر لیاقت حسین نے عمران خان کے گن گاتے ہوئے بتادیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) گزشتہ دنوں استعفیٰ کا اعلان کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے پیر کو اپنی مراد پوی ہونے پر عمران خان کی مدح سرائی شروع کردی۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر انہوں نے کہا ہے کہ "ان شا اللہ پیر کے دن وزیراعظم پاکستان، میرے رہنما، میرے کپتان جناب عمران خان سے ملاقات ہے، انہوں نے وقت عنایت فرمادیا ہے"۔

عامر لیاقت حسین کے ٹویٹ پر صارفین نےجہاں ان سے سوالات کیے وہیں یہ بھی بتایا کہ عمران خان اپنے ورکرز کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا کرتے ہیں۔

ایک صارف نے عمران خان کی کھانا کھاتے ہوئے جب کہ ایک کارکن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تصویرپوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان اپنے ورکر ز کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔

Imran Khan treats his workers like this pic.twitter.com/imFvPQCZS2