چیئر مین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے ایسا اعلان کردیا کہ بلوچستان کے عوام بھی خوش ہو جائیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ ژوب تا کچلاک روڈ کے مغربی روٹ کے حصے کے لیے بولی کا عمل جاری ہے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پرریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا منصوبہ بلوچستان کے عوام کی اشد ضرورت ہے، جس کی تکمیل کے بعد اسلام آباد اور کوئٹہ ایکسپریس وے کے ذریعے منسلک ہوں گے۔

Bidding process under way for Raod Zhob to Kuchlak(Quetta)-part of Western route-a dire need of Balochistan’s people.Also per plans,section DIK-Zhob being processed for JCC for Chinese funding,on completion,Isd&Qta will be connected through expressway #CPEC #cpecmakingprogress pic.twitter.com/LZvdNKQb7s