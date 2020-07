شارک کا ہیلی کاپٹر پر حملہ، ویڈیو خریدنے کیلئے نیشنل جیو گرافک نے ایک ملین ڈالر ادا کیے؟ حقیقت جانئے

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں ایک شارک مچھلی کو ہیلی کاپٹر پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں دعویٰ کیا جارہا ہے کہ یہ نایاب ویڈیو خریدنے کیلئے نیشنل جیو گرافک چینل نے ایک ملین ڈالر کی رقم ادا کی۔

اس وائرل ویڈیو کی حقیقت جاننے کیلئے Alt News نے ریسرچ کی اور اس کے حوالے سے کیے جانے والے دعووں کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق یہ کلپ درحقیقت ایک ٹی وی فلم " 5 ہیڈڈ شارک" کے ٹریلر سے اٹھا کر وائرل کیا گیا ہے۔ ٹریلر میں ایک منٹ 5 سیکنڈ پر شارک کے ہیلی کاپٹر پر حملہ کرنے والا حصہ واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने इस दुर्लभ वीडियो के लिए 1 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है।

National geographic channel has paid 1 Million Dollar for this rare video..What a video pic.twitter.com/rTIA4v5CkI