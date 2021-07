پاورپلانٹ پرآسمانی بجلی گرنے اورمنگلا ڈیم سے کم پانی کے باعث بجلی کی پیداوارمیں کمی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وفاقی وزیرتوانائی حماد اظہر نے بتایا ہے کہ چائنا حب پاور پلانٹ پرآسمانی بجلی گرنے اورمنگلا ڈیم سے کم پانی کے اخراج کی وجہ سے بجلی کی پیداوارمیں کمی ہوئی ہے۔

Due to a lightning strike on China Hub power plant and Low outflows from Mangla Dam, some local gas (3.75% of total) is being diverted to the power sector to meet its peak demands. This is a temporary arrangement for a few days.