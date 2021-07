بال کٹواوں یا بڑھنے دوں ؟ مہوش حیات نے مداحوں سے مشورہ مانگ لیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستانی فلم و ٹی وی کی معروف اداکارہ مہوش حیات اپنے بالوں کے حوالے سے پریشانی میں مبتلا ہوگئیں۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پرا پنے ایک پیغام میں معروف اداکارہ مہوش حیات نے مداحوں سے اپنے بالوں کے حوالے مشورہ مانگ لیا ۔

اپنے پیغام میں اداکارہ کا کہنا تھا کہ میرے بالوں کی لمبائی بڑھ رہی ہے اور میں تھوڑی الجھن میں ہوں۔ کیا مجھے اپنے بالوں کی لمبائی کو بڑھانا چاہیے یا پھر ہیر کٹ کروا کر بال چھوٹے کروا لوں ؟ اس فیصلے میں میری مدد کریں۔

اداکارہ نے اپنے پیغام کے ساتھ نئی تصویر بھی شیئر کی۔

Hello friends. My hair is at an odd length right now and I am a little confused.. Should I let them grow longer ? or get a fresh hair cut and go shorter ?? ????????‍♀️ help me decide .. x pic.twitter.com/SDM08QRSCP