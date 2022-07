الیکشن کمیشن  سے درخواست ہے کہ پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے ، وزیر اعظم

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم شہباز شریف نے الیکشن کمیشن پاکستان سے پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کی درخواست کر دی ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عمران نیازی کو طویل عرصے سے ریاستی اداروں پر بار بار حملے کرنے کیلئے چھوٹ دی جا رہی ہے ۔

I urge the Election Commission of Pakistan to announce long-delayed judgment on PTI foreign funding case. For long has Imran Niazi been given a free pass despite his repeated & shameless attacks on state institutions. Impunity given to him has hurt the country.