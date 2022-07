ٹویٹر صارف نے مریم نواز سے طبیعت کے بارے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جانئے

لاہور (ویب ڈیسک)پاکستان مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نوازشریف کورونا کا شکار ہیں اور انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیاہے تاہم اس دوران وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے کارکنان کو اپنی طبیعت کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔

ٹوئٹر پر رضا بٹ نامی صارف نے مریم نواز سے پوچھا کہ اب آپ کی طبعیت کیسی ہے؟

I still have fever & sore throat. Insha’Allah will be fine soon. Thank you for your prayers ♥️???????? https://t.co/vNEHOJi2Nh