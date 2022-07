ڈالر کی تاریخی قیمت پر عمران خان بھی بول پڑے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ڈالر کی قیمت پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔

اپنے ایک بیان میں عمران خان نے کہا کہ جب تبدیلیِ سرکارکی امریکی سازش کے نتیجےمیں تحریک عدم اعتماد آئی تو ڈالر 178 روپےپرتھا۔آئی ایم ایف معاہدےکےباوجود یہ منہ کے بل گرتاہوا آج224پر پہنچ چکاہے۔چارسو پھیلی معاشی تباہی ثابت کررہی ہےکہ شریفوں میں معیشت یا حکومت چلانےکا کوئی تجربہ نہیں۔ ان کی واحد مہارت لوٹ مار،منی لانڈرنگ اور این آر او لینےمیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ قوم تبدیلیِ سرکار کی سازش اور پاکستان کو اس افسوسناک صورتحال کا شکار کرنے کے تمام ذمہ داروں کا احتساب کرے گی۔

The nation will hold accountable all those responsible for regime change conspiracy & bringing Pakistan to this sorry state of affairs.