تھانہ، پٹواری کلچر اور سیکرٹریٹ....(2)

پٹواری کو بدنام کرنا چند حکمرانوں نے وتیرہ بنا لیا ہے، حالانکہ کئی کئی ایکڑوں پر محیط محلات، خوبصورت فارم ہاو¿س، انہی پٹواریوں کی بدولت ہی وجود میں آئے ہیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر محلات کی زمینوں کی نشان دہی پٹواری کی بدولت میسر آتی ہے، اب تو پٹوار کلچر کو تبدیل کرنے کا نعرہ سیاسی ہو سکتا ہے۔ صرف لاہور شہر کو بارہ سال سے زیادہ عرصہ ہوگیا ہے۔ زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائز ڈنہیں کیا جاسکا۔ زمینوں کی فائلیں ہی دستیاب نہیں ہیں۔ لاہور کا ذکر آگیا، ایل ڈی اے پلازہ میں جو آگ لگنے کا واقع رونما ہوا تھا، جس میں بے شمار جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان کا اندازہ لگانے کے لئے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اس پلازہ میں لاہور کی زمینوں کا ریکارڈ تھا پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے کیس تھے، یہ آگ ایسے ہی نہیں لگ گئی، اگر صرف ردی کے کاغذات جلانے ہوتے وہ ڈسٹ بن میں پھینکے جا سکتے تھے۔ پنجاب حکومت کے سربراہ اگر واقعی پٹواری کلچر کو بُرا سمجھتے ہیں تو اس محکمے میں بھی سیاسی مداخلت بند کریں یا کرائیں۔ پٹواری اور تحصیلدار کو میرٹ پر تعیناتی ہونے دیں۔ ارکان کی سفارش نہ مانیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ واقعی حکومت پنجاب کے سربراہ پٹواری کلچر کو میرٹ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ممبران کے جائز کاموں کا حکم ہونا چاہئے۔ سرکاری ملازمین کی سیاسی سفارش سے تبادلے بھی کرپشن کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی حلقے میں اگر محکمہ مال کے آفیسروں نے دورے کرنے ہیں۔ ان کا خرچہ پٹواری کے ذمہ نہ لگایا جائے، اس پر سختی سے عمل کیا جائے اور پٹواری تحصیلداروں اور دوسرے چھوٹے ملازمین کے خلاف کرپشن کے الزامات کے کیس انٹی کرپشن کے محکمے کو نہ بھیجے جائیں۔ محکمانہ کارروائی ہونی چاہئے، اینٹی کرپشن بذات خود کرپشن کا گڑھ ہے۔ یہ الفاظ بہت بڑے ذمہ دار بیورو کریٹ کے ہیں۔ اس محکمے کو ختم کرنے سے آدھی کرپشن خودبخود ختم ہو سکتی ہے۔

میرا تیسرا نکتہ سیکرٹریٹ تھا۔ سیکرٹریٹ کے دفاتر چاروں صوبوں میں قائم ہیں۔ ایک سیکرٹری وفاق ہے جو کہ کئی بلڈنگز پر محیط ہے۔ اس طرح کی بلڈنگز شاید موجودہ دور میں تعمیر نہ ہو سکیں، چونکہ اس طرح کی خوبصورت مضبوط عمارتوں کے لئے بہت سرمائے کی ضرورت ہے۔ میں اس مضمون میں صرف سیکرٹریٹ کے بارے میں معلومات لکھوں گا۔ یہ پنجاب یا وفاق کا سیکرٹریٹ ہو سکتا ہے۔ تمام محکموں کے سیکرٹری صاحبان علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ سیکرٹری صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری صاحب جوائنٹ سیکرٹری صاحب، ڈپٹی سیکرٹری اور S/O سیکشن آفیسر صاحب ایک فائل سیکرٹری صاحب سے چلتی ہے وہ چار مراحل سے گزر کر سیکشن آفیسر صاحب کے پاس پہنچتی ہے۔ یہ لین کسی سیاسی پارٹی یا مارشل لاءایڈمنسٹریٹر نے نہیں لگائی یہ پاکستان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی انگریزوں سے ورثہ میں ملی تھی۔ ایک فائل جو سیکرٹری صاحب سے چل کر سیکشن آفیسر تک جاتی ہے، اگر چار آفیسروں میں ایک بھی آفس نہیں آیا، یا چھٹی پر ہے تو فائل اس سٹیشن آفس پر رُک جائے گی۔ اگر پاور ہے، تگڑی سفارش ہے۔ ڈنڈہ مضبوط ہے تو فائل ہاتھوں ہاتھ سفر کرتی ہے، ورنہ بس۔ یہ سیکرٹری صاحبان پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور وقت کے حکمران کسی بھی سیکرٹری صاحب کو ہسپتال محکمہ صحت کا انچارج لگا دیں، یہ ڈاکٹروں کو کنٹرول کریں گے۔ ان میں خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ یہ بات ضروری ہے کہ اس کلاس کے لوگوں میں آپس میں عزت و احترام کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ کسی بھی سیکرٹری صاحب کو محکمہ ٹرانسپورٹ بسوں کا کنٹرول دے دیں۔ یہ اس پر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کو ملک کا نظام چلانے کا محکمہ دے دیں۔ یہ امن و امان کو کنٹرول کرنے پر کام کر سکتے ہیں، اگر کسی سیکرٹری صاحب کو ریلوے کا محکمہ دے دیا جائے تو وہ ریل گاڑی کے متعلقہ تمام امور خوش اسلوبی سے چلانا شروع کر دیں گے۔ ان کو بیورو کریٹ کہتے ہیں۔ ان میں ٹیکنو کریٹ بھی ہوتے ہیں۔ سیکرٹریٹ میں عام آدمی کو رسائی حاصل نہیں ہے، حالانکہ سارے ملک کا نظام، صوبے کا نظام سیکرٹریٹ میں چلتا ہے۔ تمام محکموں کے ملازمین کے تبادلے، ترقیاں غرضیکہ ہر قسم کے کام سیکرٹریٹ میں ہوتے ہیں۔ یہ لین بہت ہی دشوار گزار اور مشکل ترین مرحلہ ہے۔ سیکرٹریٹ کے آفیسراں کی ایک علیحدہ دنیا آباد ہے۔ ان کا اپنا نظام ہے۔ وہ اپنے نظام میں قطعی طور پر کوئی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا حکمران ان کی بریفنگ پر اپنی وزارتیں چلاتا ہے۔ سیکرٹریٹ کا آخری سٹیشن S/O (سیشن آفیسر) جو بھی لکھے گا۔ وہ حرفِ آخر ہوگا۔ یہ پٹواری ایس ایچ او اور محرر سے بھی طاقت ور ہے، اگر اوپر کوئی سفارش ہے۔ واقفیت ہے تو سیکشن آفیسر کے لکھے کو اوپر والے پڑھیں گے ورنہ S/O کے لکھے پر دستخط کرنا ان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ جب کوئی حکمران تھانہ، پٹواری، میٹر ریڈر وغیرہ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں، مَیں حیران ہوتا ہوں اور ہر آنے والے حکمران کے نعروں کو مذاق سمجھتا ہوں کہ عوام اپنے ووٹوں سے الیکشن میں کامیاب کرواتے ہیں اور کامیاب ہونے والے معزز خواتین و حضرات فوراً وی آئی پی اور وی وی آئی پی ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو دن رات نعرے لگاتے ہیں۔ جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں وہ روز مرہ کی زندگی میں جبر اور قہر کے ماحول سے گزرتے ہیں۔ عام آدمی کی مشکلات کا اندازہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر میٹنگز کر کے اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ بے شمار غریب اور متوسط طبقے کے لوگ روزانہ ان راہداریوں کا سفر کرتے ہیں۔ ان کا کوئی پُرسان حال نہیں ہوتا۔ ان کے مقدمات ساری ساری عمر ختم نہیں ہوتے۔ یہ اپنے فیصلے سننے کے انتظار میں موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں۔ میرے صوبے کے تھانے اور کچہریاں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں خوف خدا اور اپنے شہریوں سے پیار و محبت انصاف کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ میرے صوبے کے لوگوں کو صحت کے لئے اچھے ہسپتالوں اور دیہاتی علاقوں میں صحت کے مراکز کی ضرورت ہے۔ دیہاتی علاقوں میں بھی اچھے سکولوں کی ضرورت ہے۔ میرے صوبے کی اکثریت دیہاتوں میں رہتی ہے، لیکن سرکاری خزانے کو بڑے بڑے شہروں میں خرچ کر دیا جاتا ہے۔ اگر صوبے کے سربراہ تھانہ کلچر، پٹواری کلچر کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ سب کچھ کرپشن کو ختم کرنے سے ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹریٹ کی لین پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سے بھی بے شمار لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فائل ورک کو نیک نیتی سے اور S/O کے غلط ریمارکس پر بھی پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت محسوس کرنی ہوگی اور لین میں کچھ آسانیاں پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ سیکرٹری کے علاوہ بھی دوسروں کو فیصلے کرنے کی اجازت ہونی چاہئے۔ صوبے کے سربراہ اگر تھوڑی سختی اور محبت سے اپنے تمام معزز ممبران ایم پی اے حضرات اور سیکرٹری صاحبان کو این ٹی این نمبر (N.T.N) لینے کا حکم صادر فرمائیں۔ اس سے بھی کرپشن پر کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور سرکاری خزانے میں ٹیکس کی مد میں سرمایہ جمع ہو سکتا ہے، کے سربراہ کو تمام سیاسی مخالفین کے خلاف رنجشیں بھلا کر اپوزیشن کو ساتھ لے کر صوبے کے حالات ٹھیک کرانے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عوام کے سامنے مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ صرف سابقہ لوگوں کے ذمہ لگانے سے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ ٭

