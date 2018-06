بِل کلنٹن کا ایک انٹرویو! بِل کلنٹن کا ایک انٹرویو!

میں اگلے روز بل کلنٹن، سابق صدر امریکہ، کا ایک خصوصی انٹرویو کسی امریکی اخبار میں پڑھ رہا تھا۔۔۔ انٹرویو کرنے والے نے ان سے جو سوال پوچھے پہلے ان پر ایک نظر ڈال لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دنیا کی واحد سپریم پاور کے صدر کے مبلغِ علم اور سرمایۂ معلومات کے منابعے (Sources) کیا ہوتے ہیں:

1۔ رات کو آپ جب سوتے ہیں تو آپ کی بیڈ سائیڈٹیبل پر کون کون سی کتابیں رکھی ہوتی ہیں؟

2۔ آپ کے مطالعہ کے اوقات کیا ہیں؟۔۔۔

3۔ آپ کہاں بیٹھ کر مطالعہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں؟

4۔ آپ نے سب سے آخری کتاب کب پڑھی اور اس کا عنوان کیا تھا؟

5۔ کونسی کتاب ہے جس کا مطالعہ آپ بار بار کرتے ہیں یا آپ کا دل کرتا ہے کہ اسے بار بار پڑھیں؟

6۔ وہ کتاب یا کتابیں کونسی تھیں جنہوں نے آپ کی سوچ کو متاثر کیا؟ کیا ادبیات کی کسی کتاب نے بھی آپ کو ملک کی خارجہ، دفاعی، داخلہ یا کسی بھی پالیسی کو وضع کرنے یا ان پر سوچنے کے لئے کوئی IN-Put فراہم کی؟

7۔ کیا کوئی ایسا سوانح نگار آپ کی نگاہ میں ہے جس نے امریکی صدور یا کسی ایک صدر کی سوانح لکھی اور آپ نے اسے پسند کیا؟

8۔ جب آپ پرائمری سکول کے طالب علم تھے توآپ کی پسندیدہ کتابیں کون کون سی تھیں؟۔۔۔ کیا ان کتابوں میں درج داستانوں کا کوئی کردار ایسا بھی ہے جو آپ کا ہیرو کہا جاسکے؟

9۔ آپ نے کتابیں لکھی بھی ہیں۔۔۔۔ کون سی کتاب یا کتابیں تھیں جن سے متاثر ہو کر آپ نے چاہا کہ آپ بھی لکھاری بن جائیں؟

10۔ کون سی کتاب تھی جس نے آپ کو پیشہء سیاست اختیار کرنے پر اُکسایا، ابھارا یا مجبور کیا؟

11۔ کوئی ایسی سنسنی خیز کتاب جس نے آپ کو متاثر کیا؟

12۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ موجودہ یا سابقہ مورخین میں سے کسی ایک کا نام لیں جو آپ کی سوانح لکھے تو آپ کس کا نام لیں گے؟

13۔ آنے والے ایام میں کونسی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں گے؟

اس انٹرویو کرنے والے کا نام جیمز پیٹرسن(James Patterson) ہے۔ اور میں نے یہ انٹرویو جب ’’دی نیویارک ٹائمز‘‘ کی دو ہفتہ قبل اشاعت میں پڑھا تو دیر تک سوچتا رہا کہ کیا امریکہ جیسی عالمی قوت کا چیف ایگزیکٹو کتابوں کا کیڑا بھی ہوسکتا ہے؟۔۔۔

کتابی کیڑے سے ایک واقعہ یاد آیا۔۔۔ پہلے میں حضرت اقبال کی ایک مختصر سی نظم کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاں اس کتابی کیڑے کا مطلب کیا تھا اور بل کلنٹن جب کتابی کیٹرا بنا تو وہ اقبال کے کتابی کیڑے سے کتنا مختلف تھا۔

فارسی کی یہ نظم ایک مکالمے کی صورت میں ہے اور پیام مشرق کا حصہ ہے۔ اقبال اس مکالمے کا لوکیل (Locale) اپنی ذاتی لائبریری کو تصور کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:

’’کل رات میں اپنے کتب خانے میں گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک پروانہ اور ایک کتابی کیڑا آپس میں سوال جواب کررہے تھے۔ پروانے سے سوال کررہا تھا : ’’میں برسوں بو علی سینا کی کتابوں کے اوراق چاٹتا رہا اور ابو نصرفارابی کی تصانیف میں گھسا رہا، لیکن زندگی کا راز نہ پاسکا۔ محسوس کرتا ہوں کہ میری عقل و دانش ہنوز اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔‘‘

جو قارئین فارسی کا ذوق رکھتے ہوں ان کی یاد دہانی اور قندِ مکرر کے لئے کرمِ کتابی کا سوال یوں تھا:

شنیدم شبے در کتب خانۂ من

بہ پروانہ می گفت کرم کتابی

با اوراقِ سینا، نشیمن گرفتم

بسے دیدم از نسخۂ فاریابی

نہ فہمیدہ ام حکمتِ زندگی را

ہماں تیرہ روزم ز بے آفتابی

کتابی کیڑے کے اس سوال کا جو جواب پروانے نے دیا وہ یہ تھا:

نکو گفت پروانۂ نیم سوزے

کہ ایں نکتہ را در کتابے نہ یابی

تپش می کند زندہ تر زندگی را

تپش می دہد بال و پر زندگی را

ترجمہ: کرمِ کتابی کے سوال کا کیا اچھا جواب پروانہء نیم سوز نے دیا اور کہا:’’ رازِ حیات کتابوں میں نہیں ملتے۔۔۔۔ اس کے لئے زندگی کو تپش آشنا کرنا پڑتا ہے۔یہ تپش ہی ہے جو زندگی کو مزید زندہ کرتی اور اسے بال وپر عطا کرتی ہے!‘‘

بل کلنٹن کا انٹرویو پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شخص کتابوں کا کتنا رسیا ہے۔ اس سے پوچھے گئے13 سوالوں کے جواب جو سابق صدرِ امریکہ نے دیئے ان کی تفصیل آپ کو بور کر دے گی۔

وجہ یہ ہے کہ جو کتابیں کلنٹن نے بچپن میں پڑھیں، جن کی داستانوں کے کرداروں نے ان کو متاثر کیا اور جو آج بھی دن رات ان کے زیر مطالعہ رہتی ہیں وہ سب کی سب انگریزی میں ہیں۔۔۔۔ کاش ان میں سے کسی کا ترجمہ اُردو میں بھی مل سکتا!۔۔۔ یہ مطالعاتی مواد زندگی آمیز بھی ہے اور زندگی آموز بھی معلوم ہوتا ہے۔۔۔ کلنٹن نے جن کتابوں کے نام لئے ان میں 70،75 فیصد میری نظر سے نہیں گزریں۔لیکن جو20،25فیصد گزری ہیں وہ یہ ہیں:

(1) The Collected Poems by W.B.Yeats

(2) The Evolution of Civilisation by Carrole Quaqley.

(3) Meditations by Marcus Aurelius.

(4) Earth in the Balance by Al gore.

(5) Ben- Hur by Lew wallace.

(6) One hundred Years of Solitude by Gabrial Garcia.

ان میں سے زیادہ تر کتابیں وہ ہیں جن کو مَیں نے کسی غیر ملکی اخبار، میگزین یا ناول میں دیکھا اور پسند کیا تو نیٹ پر جا کر اس کا کھوج لگایا۔ آج کل آن لائن کتابیں پڑھنے کی سہولت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ آپ سارا سارا دن اور ساری ساری رات اگر ان پر تبصرے پڑھنے میں گزار دیں تو پھر بھی آپ کی طبیعت سیر نہیں ہو گی۔

اکثر ایسا ہوا کہ مَیں نے کوئی کتاب پڑھنی شروع کی اور دورانِ مطالعہ کسی ایسے واقعے یا کردار کا ذکر آیا جو میرے لئے اجنبی تھا تو مَیں نے جھٹ انٹرنیٹ کا رُخ کیا اور پھر جیسے متعلقہ موضوع پر معلومات کا پورا ایک دبستان کھل گیا۔ اصل کتاب وہیں رہی اور مَیں اس کو چھوڑ کر ’’نئی تلاش‘‘ کے مطالعے میں گم ہو گیا۔

مَیں نے بارہا سوچا کاش یہ سہولت اُردو میں بھی ہوتی! اُردو زبان میں طبع زاد یا ترجمہ شدہ کتابیں جن موضوعات پر دستیاب ہیں وہ ان موضوعات پر لکھی جانے والی کتب سے بہت مختلف ہیں جو مغرب میں طبع ہوتی ہیں۔۔۔ اور یہ پرابلم کوئی معمولی پرابلم نہیں!

اس منظوم مکالمے میں جس مفہوم میں اقبال نے کتابی کیڑے اور پروانے کا موازنہ کیا ہے ان دونوں کی صفات، بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن حیرانی کی بات ہے کہ اکثر امریکی صدور کی ذات میں یہ دونوں اضداد اکٹھی ہو گئی ہیں۔۔۔ حالانکہ کوئی سیاستدان محض کثرتِ مطالعہ کے بل پر ملک کا صدر نہیں بن سکتا اور نہ ہی کوئی صدر بغیرمطالعے کے کامیاب سیاستدان کہلا سکتا ہے۔۔۔ یعنی حقیقت کہیں بین بین ہے۔

اس انٹرویو میں کلنٹن نے جن 13سوالوں کے جواب دیئے ان کو نمبروار تحریر کرنے سے کالم کی طوالت بڑھ جائے گی اور شاید بوریت بھی۔ اس لئے میں نے ان جوابات کو نمبرشمار کی قید سے آزاد کرکے تین نکات میں سمیٹ دیا ہے، جو یہ ہیں:

1۔ میں اپنے دفتر کی میز پر، آرام کرسی پر، بستر میں، ہوائی جہاز میں اور حتیٰ کہ کار میں بیٹھے بیٹھے کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔

2۔ میں نے مسٹر ال گور (Al Gore) کو اپنا وائس پریذیڈنٹ اس لئے چنا تھا کہ ان کی کتاب "Earth in the Balance" نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم جب جیت گئے تو ہم نے مل کر گلوبل آب و ہوا کی تبدیلی پر بہت کام کیا جس سے ساری دنیا واقف ہے۔

3۔ میں نے چونکہ زندگی کا ہدف سیاست بنا لیا تھا اسی لئے عوام کے مسائل، حکومتی پالیسیوں اور سیاسی بساط نے مجھے مسحور کئے رکھا۔ میں ان موضوعات کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ان کو بہتر طور پر کیسے سمجھا جا سکتا اور پھر حل کیا جا سکتا ہے۔۔۔ ان موضوعات پر کتابوں کے مطالعے نے کافی حد تک میری مشکل آسان کر دی۔

قارئین محترم! آپ نے دیکھا کہ کلنٹن نے درج بالا مسائل کا حل کتابوں سے حاصل کیا۔ لیکن اس پس منظر میں، میں جب ماضی و حال کے اپنے حکمرانوں کو دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ ان میں چند ایک کو چھوڑ کر باقی لوگ کتب بینی کے ’’عارضے‘‘ سے آزاد تھے اور ہیں۔۔۔۔ نواب مشتاق گورمانی،سہروردی، بھٹو اور اسحاق خان کے علاوہ اور بھی چند نام ہوں گے جو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے۔لیکن ان معدودے چند لوگوں کے علاوہ باقی سارے لوگ الاماشااللہ اس جھنجھٹ سے آزاد ہیں۔

جہاں تک مارشل لائی ادوار میں فوجی آمروں کا تعلق ہے تو ان کو جنرل رینک تک پہنچتے پہنچتے کئی تحریری امتحانوں اور کورسوں سے گزرنا پڑتا ہے جن میں قانون، ملٹری ہسٹری، بین الاقوامی تعلقات، نظم و نسق اور حکمت عملی (سٹرٹیجی) کے موضوعات شامل ہوتے ہیں۔

فوج میں ان کے باقاعدہ امتحانات ہوتے ہیں جن میں کامیابی کی کم سے کم حد100میں سے 40 نمبر ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی آفیسر وہ تحریری امتحان پاس نہیں کرتا اس وقت تک وہ اگلے رینک میں پروموشن کا حق دار نہیں ٹھہرتا۔ ان افسروں کو بیرونی ملکوں کے کورسوں پر بھی بھیجا جاتا ہے اور مقابلے کے امتحانوں اور ایکسرسائزوں سے بھی گزارا جاتا ہے اس لئے فوجی افسروں کو خواہی نخواہی ان موضوعات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی منزلوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔

ان کے مقابلے میں سویلین حکمرانوں کو ان جھمیلوں سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کو صرف لچھے دار تقریروں کا فن اور عوام کو سبز باغ دکھانے کا ہنر آنا چاہیے اور بس۔۔۔

جب بھی کوئی نئی حکومت تشکیل ہوتی ہے تو اس میں کتنے وزراء کو دفاع، تعلیم، صحت، خزانہ، داخلہ، خارجہ، معدنی پیداوار، ماحولیات وغیرہ کے موضوعات کی آگہی ہوتی ہے؟ ان کی معلومات کا سارا دارومدار اپنے محکمے کے بیورو کریٹوں پر ہوتا ہے۔

یہ طبقہء افسران براہِ راست ان کے ماتحت ہوتا ہے۔ وہ آنے والے باس کو بریفنگ تو دیتے ہیں لیکن اس بریفنگ کی تفصیلات اور تکنیکی موشگافیاں کتنے وزراء کو معلوم ہوتی ہیں؟۔۔۔ اس لئے ازراہِ مجبوری وہ اپنے ماتحتوں کے محکوم بن جاتے ہیں۔۔۔ بہت کم وزراء ایسے ہوتے ہیں جو اپنے محکمے کے احوال و مقامات سے آگاہ ہوتے ہیں۔

واپڈا، ریلوے، پی آئی اے اور ان جیسے کئی دوسرے شعبوں کی کوئی تکنیکی قسم کی خبر کسی وزیر کو کہاں ہوتی ہے؟ اس کے لئے برسوں مطالعاتی اور فکری سطح پر خون جگر پینا پڑتا ہے۔ ان وزراء کو اپنے متعلقہ محکموں کی سب سے بہتر خبریں مطبوعہ کتابوں سے ہی مل سکتی ہیں۔ لیکن یہ مواد بھی بدقسمتی سے انگریزی میں ہوتا ہے۔ اور انگریزی اکثر اراکینِ اسمبلی سے روٹھی رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ:

