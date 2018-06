”تیرا باپ، تیری ماں، تیری بہن۔۔۔“ معروف ماڈل نادیہ حسین نے سوشل میڈیا پر ایسا زوردار جواب دیدیا کہ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے

????"Jab bolo, Achha bolo warna MAT bolo!!!!!!!"???? School ya ghar mein ye sabaq kabhi parhaya hai????? Oh yes how could I forget, you all are parhay likhay (ya UNPARH) JAAHIL!!!! #trolls #gutterkesaanp #saynotocyberbullying #ENOUGHISENOUGH #nadiahussain #learnsocialmediamanners #celebritiesarealsohuman

A post shared by Nadia Hussain (@nh_nadiahussain) on Jun 18, 2018 at 6:33am PDT