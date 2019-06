ویرات کوہلی کو دیکھ کر احمد شہزاد نے بھی اپنی باڈی دنیا کو دکھا دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی ٹیم کو ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ میں ناقص کارکردگی کے باعث دردناک شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد سے قومی ٹیم مسلسل تنقید کی زدمیں ہے جبکہ یہاں تک کہ وینا ملک اور ثانیہ مرزا کے درمیان لفظی ’ جنگ ‘ تک چھڑ گئی اور معاملہ گھمبیر ہونے پر شعیب ملک کی اہلیہ نے اداکارہ کو بلاک ہی کر دیا ۔

تاہم یہاں قابل ذکر شخصیت وینا ملک یا ثانیہ مرزا نہیں بلکہ پاکستان کے معروف کھلاڑی ” احمد شہزاد “ ہیں جوکہ کافی عرصہ سے گزارے لائق کارکردگی بھی نہ دکھانے پر قومی ٹیم سے باہر ’ انجوائے ‘ کر رہے ہیں تاہم بھارتی کپتان ویرات کوہلی کا فٹنس کا معمول اور مسکولر باڈی کی تصویر وائر ل ہوئی تو احمد شہزاد بھی میدان میں آئے اور انہوں نے شرٹ اتار کر ڈمبلز کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہوئے اپنی بھی باڈی دنیا کو دکھا دی تاہم انہیں مطلوبہ نتائج تو حاصل نہیں ہوئے البتہ الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ۔

ویرات کوہلی کا ایک انٹروی بھی گردش کر رہاہے جس میں وہ میزبان سے فٹنس سے متعلق گفتگو کررہے ہیں جس میں ان کا کہناتھا کہ ” اگر آپ کو تین فارمیٹس کھیلنے ہیں اور آپ فٹ نہیں ہیں تو کھیل ہی نہیں سکتے ، ٹریننگ نہیں ہے تو چانس ہی نہیں ہے ، آپ کی ریکوری ہو ہی نہیں سکتی ، اگر آپ ٹریننگ نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے ۔“

پاکستانی بیٹسمین احمد شہزاد نے ” کسرت خانہ “ میں بلند و بانگ آئنے کے سامنے کھڑے ہو کر ڈمبلز اٹھائے اور کسرت کرتے ہوئے ویڈیو بناکر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی جس کے ساتھ پیغام درج کیا کہ ”اپنی منزل کی جانب بڑھائے جانے والے ہر قدم پر زندگی آپ سے قربانی مانگتی ہے ، یہ آپ ہیں جس نے فیصلہ کرناہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کرنے جارہے ہیں یا پھر اسے ایک اور چینلج کے طور پر لیتے ہیں ۔“

Life demands sacrifice on every step you take towards your goal!!

It’s you who have to decide whether you going to close ur eyes to it or take it as another challenge. ????????

Love the poem which Ali is listening in the back ground ????????

Eating sugar Hell No Mama ???????????? pic.twitter.com/byEMfLbuds