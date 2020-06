تاریخ میں پہلی بار ماسک نہ پہننے پر مسافر کو جہاز سے اتار دیاگیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)کورونا وائرس کی وجہ سے ہماری دنیا بدل چکی اور اب نئے ایس او پیز ہماری زندگیوں کا حصہ بننے لگے ہیں جن سے انکار کسی بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔

ایساہی ایک تاریخ ساز واقعہ امریکہ میں پیش آیا ہے جہاں ایک مسافر کو اس لیے جہاز سے اتار دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ماس پہننے سے انکار کردیا ۔

امریکی میڈیا کے مطابق ایک امریکی ایئرلائنز سے اس وقت ایک مسافر کو نیچے اتار دیا گیا جب اس نے ضابطہ اخلاق کے مطابق ماسک پہننے سے انکار کر دیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ امریکہ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔

American Airlines kicked a passenger off a flight after he refused to wear a face mask. https://t.co/wpcduMdqN6