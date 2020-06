نیوزی لینڈ میں کورونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آگیا لیکن اس کا پاکستان کیساتھ کیا تعلق ہے؟ تہلکہ خیز دعویٰ نیوزی لینڈ میں کورونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آگیا لیکن اس کا پاکستان ...

کرائسٹ چرچ(ڈیلی پاکستان آن لائن)نیوزی لینڈ میں کورونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آگیا لیکن اس کا پاکستان کیساتھ کیا تعلق ہے؟ تہلکہ خیز دعویٰ سامنے آگیا۔

نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والی خاتون صحافی کرسٹائن ہال نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا ہے کہ " نیوزی لینڈ میں کورونا وائرس کا ایک نیا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ متاثرہ شخص کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے اور اس وقت وہ پارک ہوٹل میں موجود قرنطینہ سنٹر میں ہے۔ اس کی پرواز پاکستان کے شہر لاہور سے نیوزی لینڈ پہنچی ہے اور قرنطینہ سے پہلے وہ آئسولیشن میں تھے"۔

BREAKING: 1 new case of covid in NZ. He's a man in his 60s staying at Jet Park hotel which is a quarantine facility. His flight came from Lahore, Pakistan. He stayed at an isolation hotel before being moved to quarantine. — Kristin Hall (@kristinhallNZ) June 18, 2020

انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ بھی وضاحت کی کہ یہ پرواز لاہور سے پہلے آسٹریلیا پہنچی اس کے بعد نیوزی لینڈ روانہ ہوئی۔

To clarify, he flew from Pakistan to Australia and then on to NZ — Kristin Hall (@kristinhallNZ) June 18, 2020

کرسٹائن ہال نے اپنی سلسلہ وار ٹویٹس میں کچھ پاکستانیوں کے کمنٹس بھی شیئر کیے ہیں جن میں ایک شہری کیویز وزیراعظم جیسنڈا آرڈرن سے معذرت کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔

ایک اور صارف نے لکھا کہ نیوزی لینڈ حال ہی میں کورونا سے پاک ہوا ہے جس پر لاہوریوں نے کہا ایسے کیسے ہوسکتا ہے؟۔

اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے کرسٹائن نے لکھا کہ "وہ رپورٹ کررہی ہیں کہ پاکستانی نیوزی لینڈ میں نیا کیس سامنے آنے پر بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں، دوستو پریشان نہ ہوں وہ اب قرنطینہ میں ہیں اور دوران سفر انہوں نے ماسک پہن رکھا تھا، ہم سب ٹھیک ہیں۔"

.

خیال رہے کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے کچھ روز قبل اعلان کیا تھا کہ ان کے ملک میں موجود تمام زیر علاج مریض صحتیاب ہوچکے ہیں اور اب وہ ملک بھر سے لاک ڈاون کا خاتمہ کرنے جارہے ہیں۔

ہفتے کو ایک بار پھر وہاں دو کیسز رپورٹ ہوئے تاہم صورتحال قابل کنٹرول قرار دی گئی۔

نیوزی لینڈ میں کورونا کے کل 1157کیسز اور 22اموات ہوئی تھیں۔