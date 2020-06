تین خواتین کا ریپ، معروف اداکار پر مقدمہ،گرفتار بھی کیاگیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) ہالی ووڈ کے پروڈیوسر ہاروی وائن سٹائن کے بعد ایک اور ہالی ووڈ شخصیت پر جنسی زیادتی کے الزامات لگ گئے۔

تازہ ترین الزامات اداکار و موسیقار 44 سالہ ڈینیئل پیٹر ماسٹرسن المعروف ڈینی ماسٹرسن پر لگائے گئے ہیں جن پر امریکی ریاست کیلی فورنیا کے شہر لاس اینجلس کی عدالت میں تین خواتین کے ’ریپ‘ کا مقدمہ دائر کردیا گیا جب کہ پولیس نے انہیں گرفتار بھی کیاگیاہے۔

امریکی خبررساں ادارے اے پی نے عدالتی حوالے سے بتایا کہ ڈینی ماسٹرسن کو تین سال کی تفتیش کے بعد 18 جون کو ’ریپ‘ الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا تاہم چند ہی گھنٹے بعد عدالت نے انہیں 33 لاکھ ڈالر کے عوض ضمانت پر رہا کردیا۔

ڈینی ماسٹرسن پر الزام ہے کہ انہوں نے 2001 سے 2003 کے درمیان 23 سے 28 سال کی عمر کی تین خواتین کو الگ الگ مواقع پر ’ریپ‘ کا نشانہ بنایا۔

اداکار پر الزام ہے کہ انہوں نے 2001 میں ایک 23 سالہ لڑکی جب کہ اپریل 2003 میں ایک 28 سالہ لڑکی اور اسی سال کے آخر میں ایک اور 23 سالہ لڑکی کو اپنی رہائش گاہ پر بلاکر انہیں ’ریپ‘ کا نشانہ بنایا۔

لاس اینجلس کے پراسیکیوٹر کے دفتر کے مطابق اداکار کے خلاف تین سال تک تفتیش کی گئی تھی اور ان کے خلاف مزید 2 الزامات کو عدم ثبوتوں کی بنا پر خارج کردیا گیا۔

اب ان کے خلاف ستمبر میں ’ریپ‘ مقدمے کی سماعت ہوگی، تاہم انہوں نے خود پر لگے الزامات کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا۔

