"اب نیٹ فلیکس اورنیند" ملالہ یوسف زئی کی گریجوایشن کے بعد جشن منانے کی تصاویر ...

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی نے اپنی گریجوایشن مکمل کرلی۔ ان کی ڈگری مکمل ہونے پر گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب بھی رکھی گئی ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انہوں نے گریجوایشن کے بعد منائے گئے جشن کی تصاویربھی شیئر کی ہیں جو نیک تمناوں کے پیغامات کے ساتھ وائرل ہورہی ہیں۔

اپنے ٹویٹر اکاونٹ پر ملالہ نے لکھا کہ "آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ، سیاسیات اور معاشیات پر ڈگری لینے کے بعد اس خوشی کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔نہیں معلوم آگے کیا ہونا ہے، فی الحال نیٹ فلیکس اور نیند پوری کروں گی"۔

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. ???? pic.twitter.com/AUxN55cUAf