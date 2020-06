جسٹس فائز عیسیٰ کیس کافیصلہ دراصل ان لوگوں کی شکست

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کی سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسی کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ریفرنس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔

پاکستان کی سپریم کورٹ کے دس رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس سے متعلق درخواستوں پر جمعے کی صبح فیصلہ محفوظ کیا تھا جسے جمعے کی شام سنایا گیا۔

جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس کافیصلہ آتے ہی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا ہیش ٹیگ چند ہی لمحوں میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کرنے لگا۔ اس ٹرینڈ میں جہاں دیگر بہت سے لوگوں نے رائے کااظہارکیا وہیں حامد میر بھی چپ نہ رہے۔

اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا "آخر کار سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس مسترد کردیا ہے۔ آزاد عدلیہ کی عظیم فتح اور ان لوگوں کی شکست ہے جو ایک جج کی اس لیے تذلیل کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس میں ایک بے باک فیصلہ سنایاتھا۔ عدلیہ سے لڑنا بند کرو"۔

Finally Supreme Court of Pakistan rejected reference against #JusticeQaziFaezIsa great victory for independent judiciary and a defeat of those who tried to humiliate a judge just because he wrote a bold descsion in Faizabad Dharna Case now #StopFightingWithJudiciary