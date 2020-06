جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس خارج ،کیا حکومت نظر ثانی کی درخواست دائر کرے گی ؟صحافی خاور گھمن نے حیران کن دعویٰ کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کو مسترد کردیا ہے ۔ جسٹس قاضی فائزعیسیٰ کی کارروائی روکنے کی استدعا منظور کرلی گئی جبکہ جسٹس قاضی فائز کیخلاف شوکازنوٹس بھی واپس لے لیا گیا,جسٹس قاضی فائزعیسیٰ کے خلاف ریفرنس کالعدم قرار دینا کا فیصلہ 10 ججز کاہے تاہم دیگر 3 جج صاحبان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کوقابل سماعت قراردیاہے۔اس حوالے سے صحافی خاور گھمن نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بتا یا ہے کہ حکومت نے آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرلیا ہے اور حکومت اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کرے گی۔

Govt has accepted today's SC decision in its true letter and spirit and will not go for its review.