دھانی کی گیند پر محمد رضوان کا خوبصورت کیچ ، ویڈیو دیکھیں

SUPERMAN @iMRizwanPak races all the way to Dubai to catch that as Dahani becomes the leading wicket taker of #HBLPSL6#MatchDikhao | #MSvLQ pic.twitter.com/ZjCxN3g400