وزیراعظم کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، ہوائی اڈے دینے سے صاف انکار کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ کو ہوائی اڈے دینے سے صاف انکار کردیا ہے۔

وزیراعظم کا امریکی ٹی وی ایچ بی او کو دیا گیا یہ انٹرویو پیر کو نشر ہوگا۔۔ایچ بی او کے پروگرام ایگزیوس کے اینکر جوناتھن سوان کو انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ کو پاکستانی سرزمین سے افغانستان میں کسی بھی طرح کی کارروائی کیلئے کوئی اڈہ نہیں دیں گے۔

سوشل میڈیا پر وزیراعظم عمران خان کا امریکی اینکر کو یہ دو ٹوک جواب وائرل ہوگیا ہے۔ اور وزیرعظم کا دیا گیا جواب اس وقت پاکستانی ٹرینڈز میں ٹاپ پر موجود ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا یہ انٹرویو پاکستانی وقت کے مطابق پیر کی صبح 3 بجے نشر ہوگا۔انٹرویو کے کلپ کو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی شئیر کیا گیا ہے۔

Anchorperson: "Will you allow American Govt. to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border missions in Afghanistan?"

PM Imran Khan: "Absolutely not"#AbsolutelyNot pic.twitter.com/rQXE3nPWtQ