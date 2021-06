آج امریکہ کو " Absolutely Not" کہنے والے عمران خان نے 2012 میں کیا کہا تھا؟ پرانی ٹویٹ سامنے آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے صاف انکار کردیا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی خوب تعریف کی جا رہی ہے، ایسے میں ان کا ایک 2012 کا ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے جو ان کی دیرینہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔

عمران خان نے بطور اپوزیشن رہنما سنہ 2012 میں کیے گئے اپنے ایک ٹویٹ میں امریکہ کو واضح پیغام دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ " امریکہ والو، ہم تمہارے دوست بنیں گے غلام نہیں، ہم تمہاری افغانستان سے نکلنے میں مدد کریں گے لیکن تمہارے لیے فوجی آپریشن شروع نہیں کریں گے۔"

US: We will be your friend, not your slave. We will help you withdraw from Afghanistan, but will not launch military operation for you