اکشے کمار کو مذاق کرنا مہنگا پڑ گیا، انڈر ٹیکر نے فائٹ کا چیلنج دیدیا

واشنگنٹ(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق امریکی ریسلرانڈرٹیکر نے بالی ووڈ سپر سٹار اکشے کمار کو فائٹ کا چیلنج دے دیا ہے۔

واضح رہے کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اکشے کمار نے اپنی فلم ’کھلاڑیوں کا کھلاڑی‘ کی ریلیز کو 25 سال مکمل ہونے پر ایک تصویری پیغام جاری کیا تھا۔ٹویٹ میں چار تصاویر لگائی گئیں تھیں اور کیپشن میں لکھا گیا کہ انڈر ٹیکر کو شکست دینے والے ہاتھ کھڑا کریں،ان میں سے ایک تصویر اکشے کمار کی بھی تھی جس میں انہوں نے اپنا ہاتھ بلند کیا ہوا تھا۔دیگر تصاویر میں بروک لیسنر، رومن رینز اور ٹرپل ایچ کی تصاویریں موجود ہیں .

A hilarious note to mark 25 years to the release of #KhiladiyonKaKhiladi tomorrow!

A fun fact though: it was wrestler Brian Lee who played The Undertaker in the film ???? pic.twitter.com/w7J5z3QGBQ