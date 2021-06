مراد راس نے اساتذہ کو خوشخبری سنادی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پنجاب حکومت نے اساتذہ کے لیے ای ریٹائرمنٹ پالیسی کا آغاز کردیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے صوبائی وزیرتعلیم مراد راس کا کہنا تھا کہ اساتذہ کے لیے ای. ٹرانسفرز اور دیگر آسانیوں کے بعد سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے ای ریٹائرمنٹ پالیسی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔اس پورٹل کی مدد سے اساتذہ کے ریٹائرمنٹ نوٹیفکیشن اور دیگر اہم دستاویزات بغیر کسی رشوت کے ایک ہفتے میں حاصل کیے جا سکیں گے۔

Must Listen: The New initiatives taken today by School Education Department Punjab for our 388,000 Teachers and the rest of the employees to make their lives easier through Digitalisation. https://t.co/m3gxdtwOeu