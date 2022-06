ڈچ کمپنی کا سولر پینل سے لیس الیکٹرک کار کی پیداوار شروع کرنے کا اعلان

ایمسٹرڈیم (ویب ڈیسک) ہالینڈ کی ایک کمپنی نے رواں سال سولر پینل سے لیس دنیا کی پہلی الیکٹرک کار کی پیداوار شروع کرنے کا اعلان کردیا۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہالینڈ کی کمپنی کی جانب سے تیار کردہ پہلی سولر پینل سے لیس الیکٹرک ‏کار نومبر میں فراہم کر دی جائے گی۔سولر گاڑی ایک ری چارج سے تقریباً 625 کلومیٹر سفر کر سکے گی تاہم دن کے اوقات میں یہ گاڑی 70 کلومیٹر اضافی چل سکے گی، یومیہ سفر 35 کلومیٹر سے کم ہوا تو کار کو 7 ماہ تک ‏چارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

سابقہ ٹیسٹس کے برعکس یہ نئے ٹیسٹ زیادہ رفتار اور سرد ماحول میں کیے گئے تاکہ ٹیکنالوجی کی افادیت کو جانچا جاسکے۔کمپنی کے مطابق دونوں عوامل سے گاڑی کی افادیت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ حقیقی دنیا کے مختلف حالات میں گاڑی کی کارکردگی کیسی ہوتی ہے۔اس مقصد کے اٹلی کے ایک قصبے اپریلا میں ٹریک پر اسے ٹیسٹ کیا گیا اور اس ٹریک پر لائٹ ایئر ون کے توانائی کے استعمال کی شرح 141 Wh/km ریکارڈ کی گئی۔

World’s first solar car, 'Lightyear 0' ready to hit the roads in the Netherlands in late 2022. ???????? #PakWheels pic.twitter.com/egGmf20XGR

کمپنی نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنگل چارج پر یہ گاڑی 400 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ طے کرسکتی ہے، مثال کے طور پر یہ ایمسٹرڈیم سے لگسمبرگ تک سنگل چارج تک جاسکتی ہے۔بیان میں بتایا گیا کہ مارکیٹ میں موجود اسی طرح کی بیٹری کے حجم والی دیگر گاڑیوں کے مقابلے میں یہ فاصلہ ڈیڑھ گنا زیادہ ہے۔سابقہ ٹیسٹوں میں اس گاڑی نے سنگل چارج پر 440 میل کا فاصلہ طے کیا تھا۔

The world's first mass-produced car fitted with solar panels is going into production this fall.

This SOLAR CAR is called LightYear 0, you don't have to charge it for 7 months. This will be game changer in automobile industry.#LightYear0 #SolarCar #Car pic.twitter.com/egbzjcRUmp