انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نوم چومسکی کا کھلا خط، عمران خان کا ردِ عمل آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان نے نوم چومسکی سمیت ماہرین تعلیم کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گئے کھلے خط پر ردِ عمل دے دیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں عمران خان نے کھلے خط کی خبر شیئر کرتے ہوئے کہا "دنیاکےمعتبرترین اہلِ دانش میں سےایک نوم چومسکی نے بھی تبدیلی سرکارکی امریکی سازش سےپاکستان پرمسلط کئے گئےمجرموں کیجانب سےریاستی جبرکیخلاف آواز میں اپنی آوازملادی ہے۔حقیقی آزادی مارچ کےدوران خصوصاً ہمارےجمہوری حقوق نہایت ظالمانہ اندازمیں پامال کئے گئے۔"

خیال رہے کہ نوم چومسکی سمیت ماہرین تعلیم نے شہباز شریف کو 26 مئی کو کھلا خط لکھا تھا جس میں پاکستان میں انسانی حقوق کی بگڑی صورت حال ، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی رخصتی کے بعد کے حالات پر ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔خط میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ دو ماہ کے دوران پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے انتہائی تشویشناک صورت حال پیدا ہوچکی ہے، یہاں اظہار رائے کی آزادی پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، صحافیوں، سیاسی کارکنوں اور سوشل میڈیا صارفین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ سیاسی مخالفین کے خلاف توہینِ مذہب کے جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔

اس خط میں سیاسی مخالفین بشمول شیریں مزاری اور دیگر سیاسی کارکنوں کی گرفتاریوں پر بھی تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ ماہرینِ تعلیم نے مسجد نبوی ﷺ میں پیش آنے والے واقعے کے بعد حکومت کی طرف سے سیاسی مخالفین کے خلاف توہین مذہب کے مقدمات کے اندراج کو سیاسی مخالفین کے خلاف سیاسی انتقام قرار دیا۔

Chomsky, one of world's most respected intellectuals, has added his voice to state oppression by this cabal of crooks foisted on Pak by US backed regime change conspiracy. Our democratic rights have been brutally violated, esp during our Haqiqi Azadi March https://t.co/70HnR6ExDC