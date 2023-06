چند روز قبل مردہ قرار دیکر آخری رسومات کیلئے لے جاتے ہوئے زندہ ہونے والی خاتون پھر چل بسی

کوئٹو (ویب ڈیسک) لاطینی امریکا کے ملک ایکواڈور میں چند روز قبل ڈاکٹروں کی جانب سے مردہ قرار دیے جانے کے بعد آخری رسومات کے دوران حیران کن طور پر زندہ ہو جانے والی خاتون چند روز بعد ہی چل بسی، بیٹے نے موت کی تصدیق کر دی۔

جیو نیوز کے مطابق زندہ ہونے کے بعد بیلا مونٹویا نامی خاتون کو طبیعت ناسازی کے باعث دوبارہ اسی ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا جہاں سے علاج کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے باعث ان کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں مردہ قرار دیا گیا تھا۔

