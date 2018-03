روس میں صدارتی الیکشن؛ پیوٹن کے چوتھی بار صد ر منتخب

ماسکو(ڈیلی پاکستان آن لائن)روس میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں ولادی میر پیوٹن نے چوتھی بار بھی میدان مار لیا۔

Exit poll suggests Russian President Vladimir Putin has won a fourth term in office with 73.9% of the vote