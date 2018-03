کپل شرما اور سنیل گروور کی سوشل میڈیا پر لڑائی ہوگئی، سرعام ایک دوسرے کو کیا کچھ کہہ دیا؟ دیکھ کر آپ کی حیرت کی انتہاء نہ رہے گی

ممبئی(ویب ڈیسک)بھارت کے مقبول ترین کامیڈی شو ’دی کپل شرما ‘ کے معروف اداکار سنیل گروور نے کپل شرما کو بدتمیز قرار دے دیا۔بھارت کا سب سے مقبول ترین شو ایک بار پھر ’فیملی ٹائم ود کپل شرما‘ کے نام سے شروع ہونے جارہا ہے لیکن شو کے شروع ہونے سے قبل ہی اس کے مرکزی کردار کپل شرما اور سنیل گروورکے درمیان کشیدگی اتنی بڑھ گئی کہ ڈاکٹر گلاٹی کا کردار ادا کرنے والے سنیل گروور نے کپل کو بدتمیز قرار دے دیا۔

Paji I called u more then 100 times n came to ur house to meet u twice .. every time u were out for some show n all .. pls don’t spread rumors that I didn’t call u.