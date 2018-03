بیٹے بیٹیوں کے لئے انمول رشتے 

جب کوئی خدمت خلق کرنا چاہتا ہے تو اسکا حسن نیت عملاً اسکے صادق و امین ہونے کی گواہی دیتاہوا نظرآنا چاہئے ورنہ اس دنیا میں نیکی کی آڑ میں لوٹ مارکرنا توازلوں سے جاری ہے ۔آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے اکثرخدمتگار یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس سے ان کا بھلا بھی ہوگا ،دنیااور آخرت دونوں سنور جائیں گی ۔جب کوئی خدمت گاری کا جذبہ لیکر نکلتا ہے تولوگوں کو اس جانب متوجہ کرتاہے کہ وہ چاہیں تو اسکے نیک کام سے استفادہ کرسکتے ہیں۔مثلاً کوئی انسانی بھلائی کے لئے بلڈڈونرز کی تنظیم بنا لیتا ہے ،کوئی غریب بچے بچیوں کی مفت تعلیم کے لئے اس کا پرچار کرتا ہے تاکہ مستحق لوگ اس سے رابطہ کرلیں ۔ ایسے حضرات کے لئے سوشل میڈیاخاصا سہولت کار بن گیاہے ۔کوئی فیس بُک پر، کوئی وٹس ایپ میسنجر پر گروپ بنا کر اورفرداًفرداً بھی لوگوں کو متوجہ کرتاہے ۔یہ اچھا کام ہے ، بلکہ شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہمارے لوگوں نے ٹیکنالوجی کو نیکی کے لئے استعمال کرنا شروع کردیا ہے ۔ روابط اور پیغام رسانی میں سب سے بہتر ذریعہ بھی یہی ہے ۔ لیکن بعض اوقات حیران کن حد تک نیکی اور اچھائی کے کام کا دعویٰ کرنے والے دوسروں کے لئے سانپ بن جاتے ہیں۔ مثلاً وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے کار خیر کے جذبہ پر مکمل اعتماد کریں ،وہ جو بیان کر رہے ہیں ،قواعد بنا رہے ہیں ان پر پورا عمل کیا جائے ۔اگر وہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا نام کیاہے،تم کیا کام کرتے ہو،تمہارے کتنے بزنس ہیں،تمہاری بیوی کا نام کیا ہے،وہ کیا کرتی ہے،تمہاری بیٹیاں بہنیں کتنی ہیں،کتنا پڑھی ہیں،گوری ہیں یا کالی،قد کتنا ہے ،عمریں کتنی ہیں ۔بیٹے کتنے ہیں اور کون سے کام کرتے ہیں،بینک بیلنس کتناہے ،گھر اپنا ہے یا کرائے کا وغیرہ وغیرہ ۔۔۔ یہ سوال تو ایک عام بندے کے ذہن میں بھی آجاتا ہے کہ یہ خدمت گار ہے یا تخریب کار جو اپنا تعارف کرائے بغیر حاجت مندوں سے تفتیش کررہا ہے ؟ وہ دوسروں کی کھوج لگانے پر تُلا ہے مگر خودگروپ میں یا میسج میں اپنا تعارف نہیں کراتا۔اگر آپ پوچھ لیں کہ بھائی آپ کام تو اچھا کرنے جارہے ہیں لیکن آپ خود اپنا بھی تعارف کرائیں ،اپنی ماں بیوی بہن بیٹیوں کی تفصیلات بھی تو بیان کردیں تو یقین جانئے وہ پوری بد تہذیبی سے آپ کو اپنے گروپ میں بلاک کردے گا،گھٹیا جواب دے گا اور استغفراللہ کہے گا کہ لو جی بھلائی کا زمانہ نہیں رہا۔مجھ پر اعتبار نہیں تو نہ کرو جوائن ۔

میں کئی مہینوں سے فیس بک ،میسنجر اور وٹس ایپ پر ایسے گروپ دیکھ رہا ہوں جو لوگوں کو فلاحی کاموں کی دعوت دیتے ہیں،ماں باپ کو گھر کی دہلیز پر بوڑھی ہونے والی بیٹیوں کے لئے بہترین رشتے مہیا کرنے کی آفرز کررہے ہیں۔ پچھلے دنوں وٹس ایپ پر بیرون ملک سے ایک صاحب نے مجھے ایک ایسے گروپ کو جوائن کرنے کی آفر کی لیکن اس گروپ کو جوائن کرنے سے پہلے موصوف نے کڑی شرائط لکھ کر بھیج دیں ۔ میں نے ساری شرائط پڑھنے کے بعد ان صاحب کو میسج کیا کہ آپ نے بچے بچیوں کے رشتے کرانے کے لئے جو قانون بنایا ہے کیا اس کی رو سے آپ اپنا تعارف کرانا پسند کریں گے ۔آپ کو اپنا تعارف گروپ میں ازخود لکھ چھوڑنا چاہئے تاکہ سند رہے کہ آپ اس کار خیرمیں صادق و امین ہیں ۔جواب میں موصوف نے لکھا۔

Sorry I am feeling regret It's last message to you Of my life

میں ان صاحب سے استفسار کرنے پر کیوں مجبور ہوا ،پہلے آپ خود ان کا ارسال کردہ یہ قانون سکندری پڑھ لیں ۔

قوائد و شرائط

1۔ سب سے پہلے آپ اپنا مکمل پروفائل ہمارے ذاتی Whatsapp پر یعنی Inbox میں بھیجیں گے۔

تا کہ ہم اسے Check کر لیں کہ یہ مکمل ہے یا نہیں۔

2۔ نامکمل Profile لگانے والے کو فورا" گروپ سے Remove Permanently کر دیا جائے گا۔

3۔ مکمل پروفائل کے علاوہ کسی بھی قسم کے Message لگانے والے کو Remove Permanently کر دیا جائے گا

4۔ ایک سے زیادہ تصاویر کی اجازت نہیں ہو گی۔

5۔ 15 دن کے اندر دوبار پروفائل نہ لگایا جا سکتا۔

6۔ کسی کا پروفائل پسند آنے پر گروپ میں Message کئے بغیر اس کے Inbox میں رابطہ کریں گے۔

7۔ ایک دفعہ نکالے گئے ممبر کو دوبارہ کسی بھی صورت میں گروپ میں واپس نہیں لایا جائے گا۔

8۔ کسی کو نکالے جانے کی Warning First وغیرہ نہیں دی جائے گی.

9۔ ایک فون نمبر سے صرف ایک Profile قبول کیا جائے گا

10۔ Complaint کی صورت میں تحقیق کے بعد اس قصور وار شخص کا گروپ میں احتیاطی طور پر ذکر کرنا ضروری سمجھا جائے گا۔

اگر آپ ان شرائط پر عمل کر سکتے ہیں تو آپ اس گروپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

اس خدمت گار نے انگریزی میں جو کوائف طلب کئے ہیں انہیں راز میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے ۔ان کے ساتھ وعدہ کون کررہا ہے،جسے آپ یامیں کوئی نہیں جانتا ،سوائے اس نمبر کے جس سے وہ میسج کرتا ہے ۔کوائف میں شادی کے خواہش مندوں سے انکی تصاویر،ماں باپ بہن بھائیوں ،جائیداد،شناختی کارڈ نمبر سمیت کئی نجی سوال طلب کئے گئے ہیں ۔ او ریہ سب کوائف گروپ میں شئیر کردئے جائیں گے تاکہ لوگ حسب منشا اس میں سے اپنے لئے دلہن دولہا چُن لیں۔

سچ پوچھیں تو مجھے اس کوائف نامے پر کوئی اعتراض نہیں ،صرف اپنی صداقت چھپانے پر معترض ہوں،ایسے سوال جواب تو عام طو رپر میرج بیورو ز ،وچولے بھی کرتے اور فارم بھرتے ہیں،لیکن رشتہ کرانے والے آپ کے سامنے خود موجود ہوتے ہیں ۔ان کا حدود اربع بھی تقریباً معلوم ہی ہوتا ہے ،رشتہ لینے اور دیکھنے والے بھی ایسے سوال کرتے ہیں بلکہ کئی تو شرم پی کر انتہائی تلخ سوال بھی کرگزرتے ہیں لیکن آپ زیادہ مائنڈ نہیں کرتے کیونکہ آپ کے گھر بیری ہے تو پتھر کہیں سے بھی آلگے گا لیکن اس پتھر مارنے والے کو آپ اپنی نظروں سے دیکھ کر تول تو لیتے ہیں ناں ،کسی انجان خدمتگار کو ایسی تفصیلات دینے سے آپ گریزنہیں کریں گے تو آپ خود کو دوسروں کے رحم وکرم پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ آپ کی خفیہ نجی معلومات سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں ۔ہمیں نہیں بھولنا چاہئے کہ یہ سائبر کی دنیا ہے نہ جانے آپ کے جذبات اور سادگی سے کھیلنے والا جرم کی کس دنیاسے تعلق رکھتا ہے۔

