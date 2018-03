آرمی چیف کی شہباز شریف سے گزشتہ 72گھنٹوں میں 2ملاقاتوں میں حقیقت نہیں:ڈی جی آئی ایس پی آر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)ڈی جی آئی ایس پی آرمیجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف کی گزشتہ 72گھنٹوں میں 2بار ملاقات کرنے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں،ایک میڈیا ہاﺅس کی جانب سے چلائی گئی خبر بے بنیاد ہے ۔

News about meeting of Army Chief with CM Punjab twice during last 72 hours being reported by a media house is baseless and highly irresponsible. No such meeting has taken place.