سینیٹائزر کی عدم دستیابی، وفاقی وزیرسائنس و ٹیکنالوجی میدان میں آگئے، خوشخبری سنادی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)ملک بھرمیں سینی ٹائزر کی عدم دستیابی پر وفاقی وزیربرائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری میدان میں آگئے۔ سینی ٹائزر کی قلت سے پریشان کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ ملک بھر میں سرکاری سینیٹائزر عوامی سطح پر دستیاب ہیں اور یہ عالمی ادارہ صحت سے منظور شدہ ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انہوں نے لکھا کہ ٹوئٹر پر جاری بیان میں فواد چوہدری نے بتایا کہ عالمی ادارہ صحت سے منظور شدہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ (پی سی ایس آئی آر) کے ہینڈ سینیٹائزر عوامی سطح پر دستیاب ہیں۔

انہوں نے کہاتمام صوبائی حکومتیں اپنے صوبے میں پی سی ایس آئی آر کے ہیڈ کوارٹرز سے سپلائی کیلئے رابطہ کریں جب کہ سینی ٹائزرز کی یوٹیلیٹی اسٹورز پر بھی دستیابی یقینی بنائیں گے۔

Hand sanitizer by PCSIR (Ministry of S&T) WHO approved standards are now available on Mass level, all provincial Govts are advised to contact PCSIR in provincial HQs for mass supplies and ll also be made available on Utility stores..... pic.twitter.com/E7eNCqwwWk